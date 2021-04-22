大陸特斯拉電動車遭消費者指控剎車失靈肇禍，將肇禍車輛噴字開到特斯拉公司門口進行抗爭。（圖／微博）

才因消費者糾紛在大陸公開道歉的特斯拉電動車，道歉隔天又被大陸公安通報了一起電動車研撞後起火事故。陸媒引述市場消息稱，有部份大陸經營汽車保險業務的公司，已在部份地區暫停為特斯拉車主投保車險並收緊續保，但已有數家相關的保險公司已出面澄清。

據《環球時報》報導，特拉斯在中美兩大關鍵市場接連遭到消費者對其產品品質的責難。昨日大陸國家市場監管總局表示，已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門依法維護消費者合法權益。不料21日中午時分，廣州警方通報一起特斯拉電動車碰撞起火事故，引起電動車市場與消費者熱議。

報導說，21日晚間鄭州市市場監督管理局責令特斯拉汽車銷售服務（鄭州）有限公司無條件向維權車主張女士提供該車發生事故前半小時完整行車資料。當天還有市場消息稱，有中國車險企業在部分地區暫停為特斯拉車主新上險並收緊續保，但其後有相關保險企業出面澄清。

特斯拉車主權維事件近日成為汽車市場上熱門話題，各官方相關單位與媒體高度注意上海車展消費者現場維權事件。特斯拉公司處理消費者維權態度一開始表示決不妥協，但隨後致歉，並稱尊重消費者，會積極配合中國政府相關部門展開調查。

不過，至今特斯拉仍完全否認刹車失靈的指控。報導說，值得注意的是，特斯拉於18日剛發佈了2021年第一季度事故資料。特斯拉首席執行官馬斯克在社交媒體上轉發評論稱，採用自動駕駛技術的特斯拉發生事故的概率比普通汽車低10倍。

報導指出，目前美國和中國為特斯拉在全球的兩個最大市場，特斯拉在美中兩國的交車量占到其全球交車總量的3/4。不過，特斯拉的自動駕駛技術一直引發安全關切。資料顯示，美國聯邦監管機構共對特斯拉汽車事故展開了28起調查，其中24起調查仍在進行中。

特斯拉在歐洲也有壞消息。德國媒體21日報導稱，由於在環境保護問題上遭到激烈反對，特斯拉位於柏林的超級工廠的投產時間可能會大幅推遲。受多重不利消息影響，特斯拉美股21日開盤後股價大跌2.8%。

(中時新聞網)