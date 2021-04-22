蘋果當地時間20日下午1點終於舉行春季發表會，宣布推出全新一代iPad Pro，其中12.9吋款式獨家搭載傳聞已久的mini-LED螢幕，並超乎外界預期、搭配去年發表由蘋果採用ARM架構開發、委由台積電5奈米製程的M1晶片。

台積電第一季合併營收達3,624.10億元，季增0.2％、年增16.7％，創單季新高，平均毛利率52.4％，季減1.6個百分點、年增0.6個百分點，營益率 41.5%，季減 2 個百分點、年增 0.1 個百分點，雙率雖然下降，但是每股純益 5.39 元仍創歷史次高。

台積電重新定義先進製程，從先前的16奈米製程升級至7奈米以下製程，光是第一季先進製程5/7奈米製程營收貢獻達49%，台積電財務長黃仁昭表示，第二季財測指出，高效運算(HPC)、車用晶片需求續強，智慧型手機需求因季調略有和緩，Q2產能持續滿載，毛利率受5奈米新製程量產等影響，毛利率預估會下滑，估計5奈米製程Q2能貢獻營收比重達2成。

據digitimes報導，台積電已經掌握5奈米客戶訂單與規模，近期上調2021年月產能目標。蘋果除去年發表的MacBook，以及推出最新款的iPad Pro、iMac，都搭載M1晶片，甚至是挽救iPhone 12以及mini銷量不如預期的紫色款，同樣搭載A14晶片，預計今年秋季發表會將推出的iPhone 13系列5奈米製程強效版(N5P)，預計5月底開始拉貨，抵銷掉新舊產品交接的產能遞減，讓Q2的5奈米產能利用率未見明顯下滑。

此外，AMD、聯發科與高通等廠商將陸續推出新產品或是擴大下單，讓台積電從上半年5奈米月產能約10萬片，下半年有望達到12萬片，Q2至年底則是上調至14萬~15萬片。

報導指出，蘋果從2020年發表M1晶片後，預計全面取代英特爾X86架構，但首波僅有13吋MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini，MacBook Air全面搭載M1，其他機種在與台積電產能搭配、繼續開發M系列晶片下，預料2年時間全面汰換英特爾X86架構。

(中時新聞網)