台股今（22日）開高走低，盤中一度上漲逾200點創新高，隨後翻黑一路下殺逾百點，更爆出6448億天量成交，而近期漲勢引起市場關注的貨櫃、散裝航運族群也如乘坐「大怒神」，午盤過後急劇下挫；有分析師認為是所有人一窩蜂進場，漲太多呈現過熱，而今天午盤的下殺即是分勝負的時刻，知道哪些能買，哪些需要停看。

台股今日早盤上漲逾百點，盤中一度達17428.15點歷史新高，午盤過後指數翻黑下挫逾百點，終場收在17096.97點；另外，航運族群早盤一路上漲，多檔觸及漲停，之後尾盤急挫，終場翻黑2.22%。

分析師翁士峻在《57股市同學會》上指出，因為大家一窩蜂進場，漲太多呈現過熱才有所修正，今天午盤下挫就是分勝負的時候；他提到，波羅的海指數（BDI）週三（21日）來到2710點創新高，巴西最大礦商淡水河谷搶租10艘海岬型船，日租金從2.8萬美元上升至3.3萬美元，達成本價的2倍，因此海岬型船指數（BCI）單日暴漲16%。

也因受惠於BCI指數暴漲，2檔以海岬型散裝船為主的新興、裕民也隨之上漲，另外，散裝大多都為合約價，而新興、裕民和慧洋-KY等都為現貨價，因此這3檔還不用太過擔心。

此外有法人指出，「昨日航運股僅憑幾檔就佔了16%的市場資金，很明顯過有過熱」，還認為貨櫃和散裝應該分開來判斷，長榮、陽明皆在世界排的上名號，而散裝卻沒什麼排名；不過慧洋-KY今日投信再買超逾3000張，其後市仍可值得關注。

裕民、新興和慧洋-KY今早盤一路漲停，之後在午盤下滑震盪，終場裕民上漲1.8點，收在63.7元；新興上漲1.75點，收在33.00元；慧洋-KY上漲0.2點，收在54.1元。

(中時新聞網)