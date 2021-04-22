藝術家黃美賢「王者悠香」蘭花油畫創作展，讓民眾從線上數位作品觀賞，身歷其境感受蘭花的雅麗風華與旺盛活力。（黃美賢提供／盧金足台中傳真）

「世界蘭展、花漾台中2021Virtual WOC Taichung」23日開幕儀式後，24日全面線上開展。（黃美賢提供／盧金足台中傳真）

藝術家黃美賢「王者悠香」蘭花油畫創作展，讓民眾從線上數位作品觀賞，身歷其境感受蘭花的雅麗風華與旺盛活力。（黃美賢提供／盧金足台中傳真）

台中市府原計畫去年舉辦「第23屆世界蘭花會議暨展覽」，受新冠肺炎疫情影響延辦，今年改採線上展覽模式進行，23日「世界蘭展、花漾台中2021Virtual WOC Taichung」開幕，24日全面線上開展，藝術家黃美賢以「王者悠香」蘭花油畫創作展，讓民眾從線上數位作品觀賞，身歷其境感受蘭花的雅麗風華與旺盛活力。

黃美賢為長榮大學台灣文化創意產業學士學位學程副教授，此次展出的蘭花油畫創作，展覽名稱「王者悠香」，創作理念以大自然的風采，花卉水果在田園中生長的千姿百態，「更常令我感動與驚嘆，讚美這偉大的宇宙造物主，激發繪畫創作的動機」。

她說，蘭花在中華文化中，自古被推崇為「花之王者」，不僅姿態優雅，尤貴在其幽香之氣，近期致力於台灣田園花卉的繪畫創作，應邀以多種蘭花為題材，萃取其各式風姿樣態，藉油畫媒材進行藝術創作，兼具傳統與現代風格，呈現多樣風貌蘭花之美，包括國際原生蘭、台灣原生蘭、蝴蝶蘭、嘉德麗雅蘭及拖鞋蘭等五大系列，共23件作品。

黃美賢指出，常以台灣為田園的花卉水果為主題，造訪很多田園進行採稿，繼而繪畫創作以及於各地舉行展覽，展現台灣的花果特色與豐饒美好，應邀於WOC2021世界蘭花會議暨展覽中舉行蘭花畫展，經過一年多來對多種蘭花深入的觀察探索與採稿，透過畫筆、油彩與畫布，運用寫實的手法，進行繪畫創作。

農業局表示，展覽因疫情影響，僅提供部份專業人員、產業團體、農業與景觀設計系所等相關人士，可進入交流競賽，未全面開放國人及國外專家學者共同欣賞。

市府與行政院農業委員會農糧署將此次實體展覽結合台灣科技的軟實力，建構百花齊放的虛擬空間，期盼台灣蘭花之美能以數位方式呈現世人面前。

此次展覽導入最新的「5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台」技術，進行3D Matterport 全空間掃描拍攝建模，將展覽全貌完整呈現。一般民眾雖無法親自到場，仍能於雲端線上獲得8K高畫質的觀賞體驗，享受蘭花視覺盛宴，增加參觀豐富及趣味性。

(中時 )