近日網友PO出一張照片，一輛汽車的擋風玻璃積滿灰塵，上面寫著「珍惜水資源」發人省思。(摘自路上觀察學院)

中南部缺水嚴重，老天卻不作美，中部縣市紛紛進入限水階段，其中，苗栗，台中及北彰化地區已開始實行「供5停2」措施。近日有網友PO出一張照片，一輛汽車的擋風玻璃積滿灰塵，上面寫著「珍惜水資源」發人省思。網一看也笑著直呼，「好榜樣」。

近期中南部降雨情況不佳，水情持續吃緊，目前中部部份地區水情已實施供5停2節水措施。台南、高雄地區也將陸續暫停洗車場、游泳池供水。一位網友在臉書社團「路上觀察學院」中發文引起網友討論。

這位網友貼出一張照片說明，「不洗車運動」。照片中的一輛在等紅燈的汽車擋風玻璃上已堆滿一層厚厚的灰塵，但仔細一看，後面的玻璃上竟用手寫出「珍惜水資源」5個字，在這缺水的敏感時刻，讓不少人瞬間明白，車主的苦口婆心。

網友紛紛表示，「好榜樣」、「現在洗車會有罪惡感」、「不洗車，不下雨，真兩難」、「兩個月沒洗車了，機車實在太髒了，用洗衣服的水拿去洗機車了」、「我都寫身上」。不少人更打趣說道，「不洗車就不會下雨」、「然後大家都不洗車，雨永遠不下......惡性循環」。可見，現在全民有多希望能好好下一場雨。

近日受到午後熱對流影響，中南部山區有局部短暫雨出現，但對水情幫助仍不大。根據氣象局預測，周日（25日）、下周一（26日）會有一波華南雲系接近，而這次的水氣移入，有望替全台帶來降雨。屆時不僅北部、東半部，連中南部地區都有降雨機會。

(中時新聞網)