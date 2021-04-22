歐洲央行（ECB）在22日的決策會議維持利率與購債規模不變，一如市場預期，但表示將「大幅加快購債速度」，致力援助歐元區政府與企業度過新冠肺炎疫情危機。

歐洲央行在聲明稿中指出，管理委員會維持超寬鬆貨幣政策的立場不變。央行將依據規模1.85兆歐元的「緊急疫情資產收購計畫」（PEPP），繼續購買歐元區債券，至少直到2022年3月止。

歐洲央行重申，購債速度將會明顯較2021年第一季加快，意味著歐洲央行將在未來幾個月買進更多債券。

根據德意志銀行數據，歐洲央行3月購買740億歐元債券，高於2月的530億歐元和1月的600億歐元。

此外，歐洲央行將存款利率維持在負0.5％不變，再融資利率亦停留在零水位。

歐洲央行本次維持貨幣政策不變，外界將焦點轉向6月的例會。許多歐洲央行鷹派官員曾表示，隨著新疫苗接種速度提升和會員國重啟經濟，希望歐洲央行在2021年下半年逐步縮減購債規模。

不過歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在會後記者會上表示，管理委員會並未討論縮減購債規模，現階段討論這項議題為之過早。央行也將密切關注歐元匯率走勢。

拉加德同時警告，歐元區第一季可能再次陷入緊縮。摩根大通預估，歐元區第一季經濟恐緊縮1％，第二季經濟可望擴張6％。相較之下，美國首季經濟估計成長5％，第二季將加速至近10％。

歐元區疫苗施打速度緩慢，以致經濟復甦落後美國。摩根大通在報告中指出，自4月起歐洲加快疫苗接種步伐，法國與義大利實施新一輪封鎖令，有助控制疫情，帶動經濟回溫。

歐洲央行3月預測，2021年國內生產毛額（GDP）將擴張4％，2022年經濟將成長4.1％。

(工商 )