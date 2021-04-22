元大金近來不只獲利、股價、市值成長，執行ESG進度也超前，對此元大金指出，已在2020年將水足跡盤查邊界擴大至全集團，為國內目前唯一達成全面性水足跡盤查的金控業，同時今年亦率先通過英國標準協會台灣分公司(BSI)ISO 14046水足跡盤查驗證。

另外在綠電使用方面，繼2020年成為全台首家分支據點100％使用綠電的金融業者，接下來元大金今年還有新突破，已預計從今年第三季開始，將集團總用電量的10％改為採用綠電，由旗下五大子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大期貨及元大投信加入響應，為全國首家承諾2022年達成綠電使用率達10%的金融業者。

台灣缺水問題越來越嚴重，尤其受到全球環境氣候變遷影響，台灣面臨半世紀來最嚴峻的大旱考驗，對此元大金早就注意到水資源的環保議題，例如在2008年元大金已在金控大樓裝設雨水回收系統，落實水資源再生運用，2019年再以金控大樓為標的，自發性導入ISO 14046水足跡盤查，旗下子公司亦持續更換節水設備減少用水量，接下來再於2020年擴大導入ISO 14046水足跡驗證，邊界涵蓋元大金控及旗下子公司(含316處營運據點)，進行全面盤查。

所謂ISO 14046水足跡標準，主要適用於評估組織產品生命週期報告的規範和指引，思考水帶來的影響，同時評估對環境的衝擊；元大金指出，透過上述的全面盤查，可掌握企業營運過程用水情形，建立完整用水量基線，作為未來集團水資源效能的管理指標，進而對應聯合國「全球永續發展目標6」（SDG6）確保所有人都能享有水及衛生及其永續管理。

其他元大金在環保永續所取得的國際評比成果，還包括獲國際非營利組織CDP(Carbon Disclosure Project碳揭露專案）評比領導最高等級A，且已連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，位居道瓊永續世界指數綜合金融類全球第三名。

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