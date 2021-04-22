歐陽龍與傅娟之女歐陽娜娜，近年在大陸演藝圈人氣夯，日前更被翻出2年前參加旅遊真人秀《各位遊客請注意》片段。只見一向高EQ的歐陽娜娜，因為不滿男嘉賓們你一言我一句地嫌棄女嘉賓泡溫泉打扮太保守，直接以一句話回擊這些男嘉賓，令對方當場啞口無言，大快人心。

歐陽娜娜2019年參加旅遊真人秀錄影片段，近日突然在陸網瘋傳。影片中25歲遊戲CEO戎若天、18歲男大生等男性嘉賓得知要與女嘉賓們泡溫泉超興奮，還在打賭哪個女生身材好，想不到結果卻讓他們大失所望，男大生更稱與其說失望，還不如說驚訝，有人泡溫泉穿這樣？

遊戲CEO(右)等男嘉賓對女來賓們泡湯打扮大失所望。(取自微博)

女來賓：你們很是嫌棄我們嗎？（取自微博）

遊戲CEO更是不客氣地吐槽：「我為這個節目的收視率堪憂，我以為我們公司年會那個算很保守了，結果來到這裡發現我們公司的女同志已經很可以了。」男大生更是一旁補刀：「結果唯一脫的還是身材最爛的。」

原本還在一旁默默吃著巧克力的歐陽娜娜，此時似乎再也忍受不了，突然插話：「你們現在年輕男孩都不健身的嗎？」讓挺著凸肚的遊戲CEO等男嘉賓頓時啞口無言，一旁更是傳來女生們開懷大笑聲。

歐陽娜娜仗義執言。（取自微博）

而不少女網友們看到此片段，除了為歐陽娜娜喝采，也不忘留言大罵這些男來賓，「嗯，部分男生真的是普通又自信，明明自己也沒八塊腹肌還好意思評價在場女性身材廢了還保守，蠻有意思」、「我求求他們穿件衣服吧，感覺我的眼睛被侮辱了」、「氣死我了！娜娜說得好」。

(中時新聞網)