機器人流程自動化（RPA）平台開發商UiPath，21日在美股上市，股價狂飆逾23％，估值高達360億美元。新冠疫情加快企業數位化轉型，對RPA等自動化技術需求大增，UiPath估計目前市場商機逾600億美元，讓投資人看好其發展前景。

UiPath股價21日收69美元，其股票首度公開發行（IPO）價每股56美元，透過IPO釋出約940萬股，成功籌集約13億美元。22日盤中上漲3.5％報71.4美元。

UiPath是2005年在羅馬尼亞成立，目前總部在紐約市。其共同創辦人兼執行長迪尼斯（Daniel Dines）說，公司專注全球業務，美國是其發展最快速的市場。

去年疫情令電子商務、遠距離工作、視訊會議和教育等各種數位化需求大增，但他認為企業界早已進行數位化轉型，疫情只是加快其轉型速度，而自動化是數位轉型的基礎。

UiPath專注開發RPA。這是以軟體和人工智慧（AI）為基礎的業務過程自動化技術，協助處理耗時與繁複的工作，讓企業把不同系統連接起來，騰出更多人力與資源投入更具意義的策略性工作上。

創投公司Accel是UiPath早期投資人。Accel合伙人黃里奇（Rich Wong音譯）指商界不斷擴大數位化營運，對連接內部各個獨立運作系統或部門的「資訊孤島」（data silos）需求特別高。RPA在此扮演重要角色。

他認為UiPath能在這個龐大市場商機裡捷足先登。

UiPath迄1月底止的去年度營收年增81％至約6.08億美元，近一年來自由現金流已轉正，客戶包括美國銀行、藥品零售商CVS Health、豐田和愛立信等各產業巨擘。

去年度UiPath有89家企業客戶，各自為其帶來至少100萬美元營收，合計占總營收額約35％，高於前一年度的43家和25％。

(工商 )