即使花旗集團已作出新的消金經營策略調整，對於環境永續發展的投入沒有停止，1千億美元環境融資的目標沒有改變過，花旗（台灣）銀行亦在4月22日世界地球日的今天，再度攜手台灣青年氣候聯盟，公佈一份千人響應計畫的線上問卷，進而串聯台灣青年與國際ESG專家接軌國際趨勢。

花旗台灣政府事務暨公共事務長潘玲嬌表示，面對全球氣候變遷問題，花旗集團承諾在2050年前達成淨零碳排的目標，花旗台灣長期致力發揮金融業的影響力，承諾為台灣社會及地球永續共盡心力。呼應世界地球日，花旗希望未來能達成EARTH五大願景：Empower培育年輕世代對抗氣候變遷、Access幫助社福團體受益綠能公益、Renewable支持再生能源、Transition協助低碳轉型，與Habitable讓地球永續宜居。

台灣青年氣候聯盟22日公佈的千人響應計畫線上問卷，發現對抗氣候變遷，民眾最願意身體力行的前三個氣候行動依序為：「確實作好資源回收」（91％）、「減少使用一次性塑膠」（86％）與「選擇對於環境友善的消費」（85％）；而最少人願意實踐的則是「謹慎思考後再買衣服」（79％）。

台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋表示，台灣民眾普遍具有環保意識，超過九成的民眾願意落實資源回收，不僅是因為行動門檻較低，更因政府從校園場域推動環保教育，讓孩童回家後引導家庭、社會共同實踐，使得資源回收成為大家對抗氣候變遷的行動首選；然而，快時尚與網路購物興起，使得「謹慎思考後再買衣服」這個作法，變得知易行難。

此外，花旗台灣也加入綠能公益100+的響應活動，與陽光伏特家、台灣綠能公益發展協會和企業代表等公益夥伴，共同承諾在2030年前募集超過「100個綠能美好行動」，潘玲嬌表示，花旗結合員工參與志工服務，種種行動不僅擴大利害關係人合作，也點亮多項聯合國永續發展目標，落實ESG永續發展策略。

(工商 )