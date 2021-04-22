印度新冠疫情升溫，周四單日新增確診314,835人、死亡2,104人，改寫全球單日染疫紀錄。儘管官方堅稱疫情受控，但醫院體系瀕臨崩潰，甚至傳出因病床短缺趕走病患的消息。截至22日為止，印度新冠肺炎確診病例超過1,593萬人，死亡逾18.4萬人。

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