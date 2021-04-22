印度疫情升溫 改寫全球單日染疫紀錄 23:002021/04/22 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度新冠疫情升溫，周四單日新增確診314,835人、死亡2,104人，改寫全球單日染疫紀錄。儘管官方堅稱疫情受控，但醫院體系瀕臨崩潰，甚至傳出因病床短缺趕走病患的消息。截至22日為止，印度新冠肺炎確診病例超過1,593萬人，死亡逾18.4萬人。 《國際社會》新冠病毒反噬 韓每日新染疫者735創3.5個月新高 報稅攻略系列五之三－稅務紓困 享五大優惠 (工商 ) #全球 #單日 #疫情升溫 #染疫 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨境電商 台灣五金、機械、辦公設備外銷最熱門 11:012021/04/22 財經 《國際產業》嬌生疫苖供應鏈新增10生產基地 歐洲：準備開打 15:072021/04/22 財經 《國際社會》314835印度人得新冠 刷新全球單日新確診紀錄 16:492021/04/22 財經 東奧聖火傳遞爆首例確診 日警戴口罩交管仍染疫 13:492021/04/22 國際 加速空運物流 天貓淘寶海外26日推跨境合單雙北2日達 16:382021/04/22 兩岸 新冠疫情橫掃 世界十大經濟體重洗牌 01:022021/04/22 財經 美調整旅遊警示！150國遭禁 建議遊台應「三思而後行」 09:342021/04/22 國際 《韓股》新冠疫情趨嚴峻 KOSPI漲不動 12:002021/04/22 財經 《商情》憂供不應求 紐約鈀金創歷史新高 10:012021/04/22 財經 印度疫情失控 日增31萬例破世界紀錄 全國「大缺氧」 15:282021/04/22 國際 疫後最大場 高雄音響展登場 陳其邁不忘推銷高流 16:132021/04/22 寶島 財經熱門新聞 台股下跌爆6000億量危險了？ 專家1句揭真相 - 財經 LINE Bank癱了整晚 金管會說重話：立刻恢復系統 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 台股驚悚1小時爆2千億巨量 他神預言大暴殺 - 財經 長榮、陽明狂噴 散戶猛衝 專家：還沒泡沫最大理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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