新車需求強勁 現代汽車Q1財報報喜 22:592021/04/22 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現代汽車22日公布今年首季（1～3月）財報表現強勁，上季營收年增8.2％至27.39兆韓元，淨利達1.52兆韓元、接近去年同期的三倍，主因在於新車需求強勁。但該公司預估，全球晶片供應短缺恐衝擊第二季產量。 《航運股》長榮航今年業績貨運扛 三新貨機提前Q4報到 貨運多頭熱絡 長榮航3架777貨機第4季加入營運 (工商 ) #全球 #新車 #需求強勁 #現代汽車 #兆韓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 留住人才 台積電首次調整高階主管獎酬方式 將發放限制型股票 19:452021/04/22 財經 財報及財測若優於預期 有望帶動美股續創高 12:112021/04/22 財經 特斯拉靠邊 通用靠小型電動車成功搶進大陸 18:022021/04/22 財經 國巨首季獲利突破一個股本 優於市場預期 17:242021/04/22 財經 《國際產業》現代汽車Q1獲利年增1.8倍 創4年新高 14:502021/04/22 財經 巧新2020年下半年營運逆轉勝 全年度營運轉盈 10:222021/04/22 財經 華為智慧車駕到 售價瞄準Model 3 04:102021/04/22 話題觀察 《傳產》去化速度快 北台Q1待售建案有感減少 11:432021/04/22 財經 新冠疫情橫掃 世界十大經濟體重洗牌 01:022021/04/22 財經 《電子零件》訂單滿滿滿 鉅橡獲利衝衝衝 12:342021/04/22 財經 《國際金融》企業報喜 歐股上行 16:152021/04/22 財經 財經熱門新聞 台股下跌爆6000億量危險了？ 專家1句揭真相 - 財經 殺進中鋼變山頂冤魂？專家分析曝下場 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？投資達人曝2檔賺回來 - 財經 LINE Bank癱了整晚 金管會說重話：立刻恢復系統 - 財經 長榮、陽明狂噴 散戶猛衝 專家：還沒泡沫最大理由 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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