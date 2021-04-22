現代汽車22日公布今年首季（1～3月）財報表現強勁，上季營收年增8.2％至27.39兆韓元，淨利達1.52兆韓元、接近去年同期的三倍，主因在於新車需求強勁。但該公司預估，全球晶片供應短缺恐衝擊第二季產量。

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(工商 )

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