蔡英文總統今天接見環團代表，惜根台灣協會理事長徐世榮表示，他提醒蔡英文「可能是解嚴後徵收土地面積最大的總統」，希望總統能重視。對此，內政部次長花敬群對徐世榮的說法表示遺憾，強調蔡上任後土地徵收年年下降，2019更降到史上最低。

花敬群在總統府召開的會後記者會中指出，徐世榮的說法「誇張不實」，他說，2000年至2011年，政府平均每年徵收土地面積達951公頃，2012年至2015年這4年平均為310公頃。

花敬群指出，蔡英文總統上任後，2016年降到200公頃以下，2016年149公頃，2017年193公頃，2018年為99.05公頃，這是首次降到100公頃以下、2019更降到史上最低的31.22公頃，「這些都是真實數據」。

至於徐世榮提到的桃園航空城區段徵收計畫，他說，內政部下周將召開會議審議地上物的拆遷補償，目的是要保障弱勢戶、拆遷戶或反對戶在徵收程中的財產權和居住權，並非有審議就代表在迫遷或危害人民。

至於土地徵收條例，花敬群表示，內政部擬全盤修訂，目前已擬出初步方案，預計5、6月會召開討論會，徐世榮也在座談名單中，雙方溝通都非常暢通，希望透過合理的修法，讓過去因區段徵收引發的不安和誤解能獲妥善處理。

(中時 )