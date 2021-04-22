精品天王愛馬仕公佈第一季集團合併營收總計20.84億歐元，主要受惠於亞洲與日本市場表現亮眼、美洲地區好轉，以及歐洲市場展現良好韌性。依固定匯率計算增長44％，依現行匯率計算增長38％，且相較於疫情前的2019年第一季成長高達33％。

愛馬仕首席執行官Alex Dumas表示，在大環境仍未穩定的情況下，能達成強勁銷售表現，彰顯出永續工藝模式的韌性，也代表愛馬仕系列產品持續深受全球客戶青睞。

愛馬仕表示，2021年第一季表現反映集團門市銷售成長的趨勢，與2020年第一季相比大幅增加51％，與2019年第一季相比上升41％；主要受惠於新門市開幕、既有門市的改裝擴展，以及全球線上銷售成長所致。免稅商店表現仍下滑2％，主因觀光客減少，衝擊零售業務。

至於各區域銷售狀況，日本以外的亞洲地區成長高達94％，為整體成績最亮眼，主要動能來自大中華地區，韓國、泰國、新加坡與澳洲亦表現穩定。而日本市場則成長20％，雖然因疫情影響發布緊急事態宣言，但當地忠實客戶購買力道未減，帶動整體銷售再次大幅成長。東京表參道旗艦店更於2月順利開幕，也是品牌首度進駐該街區。

美洲市場則成長23％，事實上從2020年底開始復甦，儘管各地活動仍受限，但第一季依然收穫頗豐；法國以外的歐洲地區則下滑1％，法國下滑9％，主要是持續受到第一季新頒布的防疫措施影響，加上多國陸續關閉門市，以英國、德國和瑞士數量最多，當地忠實客戶的支持與線上銷售的大幅成長，部分抵銷觀光人數減少的衝擊。

就整體業務來說均恢復成長，以服裝與配件部門、腕錶和愛馬仕其他業務部門最為顯著。包括皮件與馬具成長34％，該部門在年底交貨暢旺的帶動下，第一季銷售明顯增長。全新皮件系列挹注，產能擴充計畫持續進行，從2021年至2024年連續四年每年均有一間新廠房落成加入生產，持續挹注法國當地生產力，並創造就業機會，更是獲利引擎。

此外，服裝與配件部門成長51％、絲巾與紡織品成長34％，香水與彩妝成長21％，腕錶更大幅成長96％，顯示品牌在機械腕錶的技藝與創意深受肯定。其他業務成長93％，包括愛馬仕家飾和珠寶，銷售力道依然強勁。

(工商 )