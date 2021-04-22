【布吉闖籃關】精彩預告 - 5月7日 勇往直前

39歲台裔美籍名廚黃頤銘（Eddie Huang）過去因紐約開餐廳、賣刈包爆紅，成長回憶錄被翻拍成美劇《菜鳥新移民》更讓他成為新一代的亞裔意見領袖。如今他放下鍋鏟，拿起攝影機所打造的首部劇情長片《布吉闖籃關》將於下月7日在台上映。身兼導演和編劇的他，把華人家庭的成長經驗帶入片中，讓台灣觀眾難得在好萊塢電影裡，得到相同的文化共鳴；此外，再加入美式饒舌和街頭籃球元素，使電影猶如一道中西合璧、獨到風味的料理。

《布吉闖籃關》描繪一名想打進NBA的亞裔少年逐夢時的青春徬徨與掙扎。主角除了要擺脫同儕對亞裔的刻板印象，同時還要滿足父母望子成龍的期待，黃頤銘21日越洋受訪分享，他除了參考籃球電影《霹靂硬小子》外，也談到很受導演侯孝賢的《千禧曼波》和導演楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》的啟發。

泰勒高橋與已故饒舌歌手史墨克扮演的籃球好手在球場對決。（UIP提供）

此外，他拍電影動員爸媽來客串，也把蚵仔煎、珍珠奶茶、鳳梨釋迦、蓮霧、台灣啤酒等台灣在地美食巧妙放入片中，更認為食物和文化關係最直接，「我每次回到台灣就會先到食物，食物是最讓對方了解我們的東西，因為你就是把它放進嘴裡，自然就會有很大的吸引力，不需要解釋，那個感覺最直接。」

黃頤銘的母親在片中飾演算命師一角。（UIP提供）

去年疫情返台時，他也與台灣地下饒舌歌手一同打造2首電影原聲帶，以台語和英語融合說唱，讓他相當自豪，他也打趣分享自己打籃球時遇到蕭敬騰，一旁朋友就跟他推薦老蕭的歌，「我回去就找來聽，真的好聽！我去KTV還特別點他的歌，但因為我不會唱，就會點來請我朋友唱」。

黃頤銘的父母在電影中客串。（摘自IG）

黃頤銘從小家教嚴格，尤其媽媽又是傳統「虎媽」，「我頑皮的時候，她就會說『我生你白費時間』、『倒了八輩子楣才生你』」，他解釋，母親成績很好，過去在台灣是北一女第一名，到了美國即使英文不好也名列前茅，但因為結婚生子而犧牲自己的未來，「可能因為這樣她才講那些話」，這些話語深植到還是小孩的他心中，也拚命想給母親驕傲，直到電影拍完時，他才問媽媽「妳有後悔生下我嗎？」，媽媽聽到就開始哭並表示不後悔，「從那時候開始，我們就成了最好的朋友」。

在2018年的《瘋狂亞洲富豪》後，由亞裔影人主導的電影在美國遍地開花，如把奧卡菲娜（Awkwafina）推上金球獎影后的《別告訴她》，入圍本屆奧斯卡6項獎、講述韓國移民家庭故事的《夢想之地》，抑或是奧斯卡呼聲最高的華裔導演趙婷等，亞裔影視工作者都逐漸嶄露頭腳，這回《布吉闖籃關》也將帶來全新視角，看亞裔籃球小子如何打破刻板印象，在美國闖出一片天。（美國佛羅里達連線）

(中時 )