行政院長蘇貞昌。（資料照片）

黃暐瀚指出，828四大公投，是蘇貞昌不可迴避的事情，包括國民黨提出的「公投綁大選」、「反萊諸公投」，黃士修提的「重啟核四公投」以及潘忠政的「珍愛藻礁公投」，看起來有三案或四案可能會通過。如果828公投有三案或四案通過，行政院長蘇貞昌會不會下台？黃暐瀚提出他的看法。

黃暐瀚今（22）日在《品觀點》直播指出，過去總統是國民大會選出，行政院長的任命須經過立法院同意。不過現在行政院院長由總統直接任命；因此，閣揆下台原因，除了身體因素、理念與總統不合、主觀意願、立法院倒閣之外，就是總統要求下台。

他分析，這次丁怡銘為何要跟立法院長辦公室溝通有關公投的事情？現在沒有所謂新國會新民意就一定要請辭的問題，蘇貞昌目前身體很好，施政方向和總統一樣，除非總統要蘇昌下台，不然即使828四大公投過關，蘇昌也是有可能不下台。換言之，只要總統沒有要求蘇貞昌下台，即使828四大公投都過關，蘇貞昌也很可能不會請辭！

黃暐瀚直言，蘇貞昌對於公投不提對案，原因在於如果提出對案，而對案在公投中沒超過四分之一，也就是對案輸了，而公投卻過關，就表示行政院長被民意否決了，就應該為自己負責，所以蘇貞昌才不提公投對案。而想提對案的則是其他派系，其他派系要求提對案，但蘇貞昌偏偏就不提。

蘇貞昌在盤算什麼？黃暐瀚說，只要不提對案，就算四大公投案都過關，就可以解釋這是民意的選擇，會按照民意來做，行政院長就繼續當下去，並沒有要下台。

所以蘇貞昌的算盤就是，即使公投過關，都沒有要下台。黃暐瀚預測，因為這樣，所以最高目標就是丁怡銘回鍋，做很多哏圖，化解藻礁公投、打擊國民黨，如果化解不了，蘇貞昌也希望把下台與否跟四大公投完全切割。尤其現在民進黨立委都在說，公投不是不信任投票！

黃暐瀚質疑，公投怎不會是不信任投票？四大公投都是與行政院施政方向相反的，如果四大公投過關，表示民意反對施政方向，行政院長理當請辭！至於總統要不要慰留，是總統的事情。而蘇貞昌不提公投對案，顯然是根本不想辭行政院院長。如果蘇貞昌不請辭，最後關鍵還是在總統，別無他法。

(中時新聞網)