基隆市中山區經國學院晚間10點多驚傳一名年約40歲男子，赤裸上半身衝進一間麵店，企圖開瓦斯引爆，店內老闆娘嚇得逃出，警消人員接獲通報，趕往現場，警方先使用辣椒水制伏不成，消防人員趁機拿起事先布好水線的瞄子，朝男子身上噴射，男子倒地不起成功被壓制在地，所幸店內正逢打烊時間，並無其他客人，無人員受傷。

據了解，男子赤裸上半身，精神恍惚，口中念念有詞，衝進位在復興路上一間麵店，突抱起店內瓦斯桶企圖引爆，老闆娘嚇得逃出並報警，消防人員抵達現場時，立即布水線待命，而警方則在門外和男子對峙，趁男子不注意時，員警朝他噴辣椒水，消防員看見也立即拿起瞄子朝店內噴射，男子中心不穩摔倒在地，數名警消人員衝進店內將男子壓制在地。

所幸當時店家早已打烊，僅有老闆娘一人在清理店內，並未造成人員傷亡，目前警方仍在調查釐清，不排除將男子依公共危險罪送辦。

(中時 )