年度靈異懸疑驚悚國片《靈語》結合連環失蹤案、箱屍命案與靈異元素，成為今年的話題之作，提前檔期於下月12日上映。片中同樣面臨女兒失蹤的「雙后」吳可熙與楊丞琳，兩人在醫院情緒崩潰的哭戲渲染力極強，讓全劇組為之動容。敬業的楊丞琳完美演出失魂落魄的悲傷狀態，除了刻意節食之外，為了完全入戲，直到導演喊「卡！」前都坐在醫院地板上不曾休息，在調整鏡位時稍微拉筋舒緩。

吳可熙哭到無法從角色情緒中抽離，感同身受的楊丞琳立刻衝上前給她一個溫暖擁抱安撫情緒，吳可熙透露：「當下那個擁抱讓我覺得很溫暖和印象深刻，她是個很真誠的人。」而楊丞琳則表示當下的擁抱來自一個直覺，她說：「我們演出的角色有著類似的遭遇，我當時只想好好安慰她，也像是在療癒我自己的心。」

全能天后楊丞琳在片中因女兒失蹤一年毫無音訊而悲傷度日的母親，她坦言人生最親近的人就是媽媽，每次工作完都會先去找媽媽，兩人的相處就像閨蜜一樣，她說：「這種母女連心的情感在跟女兒相處的投射上有很多幫助。」

片中同樣面臨女兒失蹤的吳可熙也是以自身經驗揣摩角色，她透露高中曾因準備街舞成果展而節食，某天半夜她的身體突然嚴重痙攣，外婆和媽媽兩人把她扛在肩上從五樓拖到一樓，一路趕到醫院急診室，後來診斷出是身體沒有糖分與脂肪可以燃燒而患上的横紋肌溶解症，吳可熙表示：「她們非常激動，很害怕失去我，讓我感受到當發生重大事情，面臨將要失去最心愛的人的強大恐懼，一個母親為了拯救自己的孩子能夠產生極大的力量。」

(中時 )