流行天后泰勒絲（Taylor Swift）每次發片不僅是全球樂迷追蹤的焦點，專輯也都能夠在全球寫下輝煌排行紀錄，甫推出的最新作品《無懼的愛(泰勒絲全新版)／Fearless (Taylor’s Version)》即使是重錄專輯，天后依舊展現超強人氣，除了發行當天即在台灣 iTunes 登頂外，專輯也在本周毫無懸念空降英美專輯榜冠軍，更以259天的紀錄創下英國金榜史上「最快拿下三張冠軍專輯的歌手」，超越傳奇天團披頭四（The Beatles）54年前寫下364天紀錄；另外在美國告示牌方面，她也成為史上第一位女歌手在一年內創下三張冠軍專輯的紀錄！天后在得知這項好消息後也特別在推特轉發回覆：「我今天一整天都待在錄音室錄下一張作品，你們所做的一切真的太美好了。」

泰勒絲去年就宣布因為版權糾紛，決定要重新錄製她個人先前六張專輯，盼能重新擁有自己的心血結晶。本月第一張重錄專輯《無懼的愛(泰勒絲全新版) ／Fearless (Taylor’s Version)》終於正式發行，天后以更臻成熟的完美歌藝，詮釋一首首近13年前的經典曲，勾起無數樂迷的青春記憶；除了重新錄製原先專輯中就有的歌曲外，一向以寵粉出名的天后也將當年的6首遺珠歌曲一次收錄，對歌迷來說是全新的聽覺饗宴！泰勒絲2006年發行首張同名專輯後，一步步從鄉村公主轉戰流行樂壇，奠定天后寶座；去年曲風突變，一次推出兩張叫好叫座的民謠大碟《美麗傳說／folklore》與《恆久傳說／evermore》，展現樂壇無人能出其右的創作與曲風駕馭能力。針對這次重新錄製13年前的作品，泰勒絲則是希望能保有作品原始的風采：「在製作方面，我們嘗試製作一張相似卻又更升級的作品。我希望能保留當時創作歌曲當下的想法以及與原曲相同的旋律，但同時在聲音品質上全面升級。」

泰勒絲平常對歌迷就是出了名的好，更總是喜歡在貼文中暗藏下一張作品彩蛋，與粉絲來一場鬥智互動遊戲。自天后悄悄透漏下張作品已經在錄製中之後，全球粉絲已經開始從天后近期的社群貼文與所使用的表情符號中推敲辦案，瘋狂尋找下一張專輯的蛛絲馬跡，也讓粉絲激動留言大喊：「你都不用休息的嗎？」、「不要吊胃口了，快告訴我下一張作品是什麼！」泰勒絲首張重錄專輯《無懼的愛(泰勒絲全新版)／Fearless (Taylor’s Version)》全台實體、數位已經發行。

(中時 )