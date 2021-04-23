花蓮規模3.5地震 最大震度花蓮縣3級 03:152021/04/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮規模3.5地震 最大震度花蓮縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，22日23時10分發生芮氏規模3.5地震，地震深度10.6公里，震央位於花蓮縣政府西南方27.8公里（位於花蓮縣鳳林鎮），最大震度花蓮縣3級。1100422 基金自行質借 兆豐銀規模已超過2億 花蓮之寶尚志橋2石獅消失原因曝光 空軍士官酒後推下溪 (中央社) #花蓮縣 #地震 #10 #公里 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲央行擬加快購債速度 利率按兵不動 22:512021/04/22 財經 徐榛蔚率團 赴雲林取經智慧農業 04:102021/04/22 地方新聞 亞大地震防護作品 奪iF設計新秀獎 04:102021/04/22 地方新聞 全球太空產業經濟規模可破1兆美元 科技部積極推動太空發展法 17:312021/04/22 財經 新冠疫情橫掃 世界十大經濟體重洗牌 01:022021/04/22 財經 全球最大海上機場落戶中國 04:102021/04/22 焦點新聞 全中運台東縣代表隊奪13金12銀25銅 國男組柔道東體完成二連霸 17:482021/04/22 體育 安南醫院災難醫療隊 獲獅子會捐款添購救援物資 12:592021/04/22 寶島 花蓮布農族人宣示七彩湖主權 信義鄉長籲共守祖居地 19:282021/04/22 生活 《國際金融》大馬首支綠色伊斯蘭債 迄今已籌13億美元 11:092021/04/22 財經 《國際金融》加拿大央行開縮表第一槍 加元升幅飆10月高 10:352021/04/22 財經 生活熱門新聞 搭高鐵驚見位置被坐走 女上前趕人結果GG了 - 生活 報復性降水！止渴看這波 周日起連5天有雨 - 生活 舒力基外圍水氣移入 5縣市晚上準備迎降雨 - 生活 女搭自強號北上 站票怪客一路「面對面」尷尬爆 - 生活 如果新北停水 這個3區最可能受影響 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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