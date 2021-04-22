行政院22日通過《跟蹤騷擾防制法》草案，規定監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等8種行為態樣，若使被害人心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動就觸法。不過，警政署強調，跟蹤騷擾的行為定義，必須要與性或性別有關，以性別暴力為前提，所以私人恩怨或債務糾紛、狗仔跟拍等，都不再規範內，將會持續對基層員警進行教育訓練。

2016年因發生台大宅男殺害女友等多起恐怖情人案件，婦女團體認為《社會秩序維護法》第89條「無故跟追，處以罰鍰」等規定，對婦女的保障不足，內政部遂參考婦團訴求研訂草案。

警方表示，當時立法思維是以社維法為例，以警察的行政做為防制，但行政罰鍰究竟能否達成約制行為人、保護被害人的目的，各界一直有疑慮，且跟騷的態樣及成因各異，若不問事件性質，一律交由警察調查裁罰，案件量不但激增，還有違警罰法再現的隱憂。

草案在2019年由立法院交由內政部再次研議時，警政署立即執行「防制跟蹤騷擾案件計畫」，透過實務經驗並持續蒐集各國法制，確立跟蹤騷擾應該犯罪化的方向，警察獲報後，會即時展開刑案偵查，發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分，制止行為惡化。

警方認為專法應以保護婦女、防治性別暴力為主，所以採介接性平三法設計，讓公權力能即早介入，將跟蹤騷擾直接視為犯罪，但並非不分案類全部列入。

基層員警表示，以後接獲民眾報案，除了要進行刑案偵查，還要書面告誡行為人，再有騷擾要聲請保護令，偵查、防制工作全都要做，員警哀怨說，預料日後工作量將增加不少。

警政署表示，自2019年起即開始加強基層員警對性騷擾、性別暴力的敏感度，強調跟蹤騷擾是犯罪，打擊犯罪警察責無旁貸，所以將依未來法案內容及預判情形，評估人力調配方案，持續對基層進行教育訓練。

(中時 )