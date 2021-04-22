愛情電影《只有蕓知道》由知名導演馮小剛改編自身邊摯友的真實愛情故事，一段讓好友永遠放不下的感情，邀請實力派演員黃軒和新生代女星楊采鈺共同詮釋這場愛戀。除了兩位新生代演員之外，而原定演出兩人在紐西蘭的房東人選，突然無法演出的狀況下，馮小剛只能拜託自己太太徐帆臨危受命，上場救火演出，徐帆的好演技更讓導演老公在鏡頭後流下眼淚，演出精彩動人。

雖然角色「房東太太」的戲分不多，但一場與黃軒和楊彩鈺新婚的火鍋宴上，是兩人媒人的徐帆先是替他們開心著，但突然想起已經過世的先生，忍不住悲從中來，用了2分鐘的幾句獨白，痛哭訴說心中對先生無盡的思念，尤其最後一句「想他」，是徐帆自己加的台詞，表達出成為末亡人的孤單和無奈，展現深厚的演技實力，讓在鏡頭後的馮小剛也感動落淚。

他讚美說：「徐帆在舞台上天生就是個角兒，她在表演上有天賦，但後天她在表演上花了更多功夫，才能獲得這樣的地位。」這場戲也呼應了電影裡，黃軒面臨中年喪偶的寂寞和不易。電影在大陸上映時，這場房東太太的哭戲，獲得觀眾極大的迴響，成為電影中的最強淚點之一。該片將於5月7日上映。

(中時 )