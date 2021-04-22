歌手林芯儀因為歌曲《等一個人》點閱破億，被歌迷封為「億萬歌姬」，近日上《聚焦2.0》被問及此事，掩不住笑意直說：「有點爽！」她也在節目分享健身心得，尤其喜歡練下半身，每天深蹲、進行200公斤臀推，練出性感蜜桃臀，現場更大秀臀部曲線，讓主持人高文音驚呼：「有喔！線條很美！」而林芯儀自爆前年經歷演藝生涯最大危機，錄完專輯後隔天完全「失聲」，一度以為自己不能再唱歌了。

林芯儀說以前參加歌唱比賽，常常壓力大到吃不下，但表演後壓力一釋放，巨大的飢餓感就會襲來，「唱歌不只聲帶在用力，全身都會很用力，所以唱完就會超餓。」表演完後，她開始暴飲暴食，體型纖細的她，居然可以吃完兩個便當加上一整碗公的炸雞，連一旁名醫都驚呼：「那是4人份的量吧！」林芯儀笑說以前就是以吃飽為原則，但長期下來，開始有胃食道逆流，且胃酸已侵蝕聲帶，才導致前年的大失聲。

林芯儀當時以為只是重感冒，看醫生吃藥還是沒改善，直到照了3D內視鏡，才發現聲帶因為胃酸侵蝕已有一小塊不見，兩片聲帶沒辦法閉合，後來開始注重飲食，只吃七分飽，加上聲帶注射手術與復健，才恢復原來歌聲。

(中時 )