今年春天最強戀愛喜劇《深深地戀愛》由日本高人氣演員石原聰美、綾野剛主演，石原在劇中飾演熱愛海中生物的海洋學家，綾野剛是經營海洋遊樂園的傲嬌貴公子，第一集播出後，劇迷全都對石原在劇中的「真實身份」感到好奇，不但在各社交平台掀起熱議，該集更寫下一周內網路重播約300萬次的驚人數字，翻新日本電視台歷代所有節目的最高紀錄。

《深深地戀愛》第二集中，男女主角的感情進展迅速，石原和綾野剛在工作場合遇上電梯停電，不得已被關在一起，綾野剛開始聊起想蓋海上展望台的原因，但懼高的石原逐漸因身體不適而倒下，綾野剛趕緊環抱住她，石原也認真在他耳邊提醒他，希望他能注意到對海洋有益的事物，2人因這一瞬間更靠近彼此。另外，這集也揭露石原進入海洋實驗室的原因，是教授在海邊救起昏迷的她，當時她手中正握著被當垃圾丟進海裡的寶特瓶，而此事究竟和她的來歷有何關係，令人好奇不已。

劇中粉紅泡泡冒不完，綾野剛展現超高「男友力」，石原也不斷被攻陷，她和男主角接觸的過程中，發現對方雖看似冷淡、笨手笨腳，實際上卻很溫柔。2人私下相處也相當合拍，日前被目擊在遊樂園拍攝的空檔間，石原邀綾野剛一起去玩抓娃娃機，玩得相當開心，數分鐘後又一起大笑著回到現場。

其實石原私下相當「天然呆」，在宣傳節目時總是不經意露出傻氣的一面，日前在介紹《深深地戀愛》時說是「大人的戀愛劇」，但接下來趕緊改口修正：「救命啊該怎麼說！不是床戲很多的意思，是國中生高中生都可以看的戲劇！」粉絲看到她緊張的模樣都直呼呆萌可愛。

石原去年以另部作品寫下富士電視台節目重播次數紀錄165萬次，足見她對網路世代的超強影響力，她近日上宣傳節目也不斷引起各種美妝熱潮，其中一項因應疫情的化妝術格外受矚目，她提到自己有一套戴口罩卻不讓口紅脫妝的秘訣，原來是先塗口紅後，再用紙巾輕壓嘴唇，並且反覆三次，如此一來就能讓口紅定妝，不少粉絲試過後都說有用，在推特上轉推：「不愧是石原大師！」《深深地戀愛》每週四在friDay影音全台獨家首播。

(中時 )