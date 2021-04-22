一位女大生近日搭自強號時遇到詭異乘客，全程幾乎都站在她面前和她對視。（摘自Dcard）

女子周日搭自強號北上，走到位子時，發現座位正前方站了人，由於剛上車時走道滿滿都是站票的乘客，當時並不以為意。（摘自Dcard）

台鐵票種有分坐票與站票2種，列車發動後，通常購買站票的民眾便會離開走道，到角落找地方休息。不過一位女大生近日搭自強號時卻遇到詭異乘客，全程幾乎都站在她面前和她對視，奇怪舉動讓網友看了直呼，「超級尷尬！」

原PO在Dcard論壇上以「第一次看到這種站法」發文表示，某個周日搭乘台鐵「台中－桃園」自強號北上，座位剛好在第一排。原PO走到位子時，發現座位正前方站了人，由於剛上車時走道滿滿都是站票的乘客，當時並不以為意，「想說可能人多沒地方站所以不得已只好這樣。」

但隨著人潮散去，原PO發現列車走道及連結通道漸漸空出，但前方那位站票女生仍未離開，依然和她面對面著。「她就一直這樣面對我直到桃園站」，直到這位站票女生發現有其他人坐在車廂連結通道才離開。

文章一出，原PO坦言，這種經驗是第一次遇到，自己覺得「挺酷」。但網友卻紛紛表示，遇到這種情況，通常會請對方離開，實在是太尷尬了。「這樣我不行，近距離接觸」、「笑死，好尷尬，腳想踩踏板都好有壓力」、「看了都替對方感到尷尬」、「也太尷尬了吧，妳人真好」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「我會叫她滾」。

(中時新聞網)