金獎提名男星史丹利圖奇（Stanley Tucci）憑《穿著Prada的惡魔》奈吉一角爆紅，變色龍般的演技有目共睹，在最新作品《永遠的我們》中則飾演一位早發性失智症患者，與奧斯卡影帝柯林佛斯（Colin Firth）上演一段溫馨又揪心的戀情。

如何將病痛和愛情詮釋得寫實不過度煽情，圖奇表示第一任妻子離世的經歷幫助他進入角色，他化悲痛為力量，也靠演戲療癒自己，他說：「我與第一任妻子相戀18年，陪她走過癌症纏身的最後4年，曾經失去一個你認識了一輩子又如此深愛的人，這樣的經歷讓我更理解劇中的兩位主角，也深刻體會這是一部關於愛、失去以及如何面對的電影。」

電影《永遠的我們》由新銳導演哈里麥昆（Harry Macqueen）自編自導，片中除了在愛情長跑多年的情人身上有著細膩的感情描繪外，在塑造失智症患者方面也下足了功夫，導演特地安排兩位主演與失智症權威醫師碰面，了解疾病對患者以及照顧者如家人或伴侶所帶來的影響，為的就是呈現最真實的樣貌，外媒亦盛讚電影真摯感人媲美《我想念我自己》。

柯林佛斯感同身受地說：「我為故事中的兩位主角深深著迷，他們緊緊相依卻又為了各自的堅持互相拉扯，他們深愛彼此，但在病痛面前卻沒有選擇的權利，這真的是一段關係裡頭最艱難的考驗。」該片下月7日在台上映。

(中時 )