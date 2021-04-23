有關日本決定兩年後將福島核電廠含氚的廢水排入海一事，駐日代表謝長廷今天在臉書表示，他的確說過台灣核電廠含氚廢水也排入海洋，若沒排放含氚廢水，他願承擔法律責任。

謝長廷今天在臉書（Facebook）表示，關於日本福島核電廠的含氚廢水兩年後要排入海洋一事，立法院昨天砲聲隆隆的攻擊，他整理出指責他的3點。

包括1、不應把核電廠正常排放廢水和福島核電廠排放污水相提並論。2、不了解台灣的反應爐冷卻水並不含氚、沒放射物質，亂帶風向。3、媚日，不敢向日本提出抗議，應下台。

謝長廷說，立委接受並引用台電及原子能委員會的說詞，等於肯定政府，他是執政黨的公職人員，不能異議，比起他個人遭受扭曲誤會反而是小事。所以他可接受原能會?的，反應爐冷卻水不等於爐水，爐心滲漏的水有特別處理，沒危險等的說法。

他表示，但是現在國民黨的人已提告他犯罪，他不能裝傻?核電廠的廢水沒放射性物質或排入海洋的廢水沒含氚。

他寫道：「國際原子能總署（IAEA）肯定日本的做法 ，指出日本核電廠的含氚存量不及法國核能電廠的一個月。法國核電廠排放的也是一般的核廢水，那他們怎麼相提並論呢？他們沒專業嗎？重點是，不管什麼來源，核電廠廢水都要將放射性物質做處理，不能消除的氚，也要處理到降至標準以下，這是現在的規定。」

他指出，韓國外交部長鄭義溶18日赴國會答詢時表示，「如果日本排入海洋的核廢水確實遵循合乎IAEA標準的程序，沒必要堅持反對。」

此外，清華大學原子科學院院長李敏上週表示，如果日本真能做到國際標準，把水中放射物質全去除，僅剩含氚水（每公升含氚量不到1500貝克）排入海洋是可以接受。

謝長廷說，氚含量的國際標準是一公升水6萬貝克以下，現在日本說要採用多核素去除設備（ALPS）工法，做到一公升1500貝克，比標準低40倍。若能做到，沒人會抗議，但要等兩年後，才知能否做到。

所以，台灣方面只能質疑，聲明說不同意日本將福島核廢水排入海，並要求日本提供即時、透明的資訊、洋流動態路線，定期檢測。

他說，對他來講，抗議是最簡單的事情，寫張抗議書交給日本台灣交流協會即可。現在除了中國以外，沒一個國家在抗議，只有質疑或是要求監督，台灣也一樣，符合國際常理。

他認為，中國為此事提出抗議，其實是因美日共同挺台而感到不滿，無處發洩，借題發揮而已，不必隨之起舞。（編輯：高照芬）1100422

(中央社)