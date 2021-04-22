【厲陰宅3：是惡魔逼我的】中文官方預告

《厲陰宅3：是惡魔逼我的》是《厲陰宅》宇宙的第7部電影，改編自華倫夫婦的真實檔案，22日晚間曝光全新預告。該片揭露了一則集恐怖、謀殺與未知惡魔，令人寒毛直豎的故事，讓即便身為資深超自然現象調查者的驅魔夫婦艾德和羅琳華倫也感到害怕。

在這個他們偵辦過最聳人聽聞的案件中，一開始他們要拯救一名年輕男孩的靈魂，接著他們經歷了前所未見的遭遇，並遇見了全美第一位以惡魔附身做為殺人抗辯理由的謀殺嫌犯。

《厲陰宅3：是惡魔逼我的》是由溫子仁和彼得沙佛朗聯手製作，他們過去一直在整個系列的《厲陰宅》宇宙電影中合作。 薇拉法蜜嘉和派翠克威爾森也再次回歸飾演羅琳和艾德華倫，參與本片的演員還有盧埃里歐康納、莎拉凱瑟琳胡克和朱利安希廉亞德。

《厲陰宅》是史上最大的恐怖片系列電影，全球總收益達到18億美元。系列電影包括頭2部《厲陰宅》電影，以及《安娜貝爾》和《安娜貝爾：造孽》、《鬼修女》和《安娜貝爾回家囉》。

(中時 )