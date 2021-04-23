前副總統呂秀蓮。(本報系資料照片)

針對日本預計2年後排放福島核廢水入太平洋，而駐日代表謝長廷竟表達「台灣也有排放核廢水」一事，呂秀蓮22日表示，謝長廷在任很長時間，講很多話好像離台北的距離有點遠，應該多回來一下了解台灣民意，畢竟謝是要代表台灣人民。

日本政府日前宣布，預計在2年後將福島核電廠事故產生的核廢水排入太平洋，引發國際高度關注。大陸、韓國相繼提出抗議，但蔡政府僅表達「關切」，被台灣社會輿論批評。駐日代表謝長廷在臉書發文表示，「我的確有說我們的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任。」

根據港媒《中評網》22日報導，呂秀蓮22日上午接受媒體訪問時表示，大家共同關心地球健康、人的健康、生物的健康。若排放核廢水對這三者之一造成健康威脅，這不是某一國家的問題，而是國際問題。日本宣布要處理核廢水後排放海洋，她當然希望蔡政府要信賴專業，同時要以人民健康做優先考量，相信國際與日本之間最後會協調出一個辦法。

呂秀蓮也說，謝長廷在任很長時間，講很多話好像離台北的距離有點遠，應該多回來一下了解台灣民意，畢竟謝是要代表台灣人民。

(中時新聞網)