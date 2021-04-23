視察完在俄羅斯與烏克蘭南部邊境演習的俄軍後，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）22日宣布，當地俄軍將在5月1日前返回基地，但仍會隨時對北約的「歐洲捍衛者21」（Defender Europe 21）大型實兵演習保持警戒。

俄國國防部發布聲明，稱蕭依古認為先前演習的目的已達成，成功對外證明俄軍「能夠提供可靠的防禦能力」，對該國邊境發生的任何事態做出「適當的反應」，因此下令部隊返回永久駐地。但蕭依古強調，俄軍仍會持續監控北約「歐洲捍衛者21」大型演習，以便應對任何「負面」發展。

不過「半島電視台」（Al Jazeera）指出，俄國國防部聲明僅提及烏俄南部邊境、靠近黑海一帶的俄軍，不確定該命令是否包括所有集結於烏俄邊境的俄軍單位。俄國國防部先前表示，在黑海地區的演習共有逾萬名官兵參演；但歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）先前警告，俄國在烏俄邊境和克里米亞集結的兵力超過15萬人，規模前所未見。

「歐洲捍衛者21」是由美軍主導的大型實兵演習，自3月至4月期間，數千名美軍和大量戰甲車等重型裝備，會從美國本土運送至歐陸，驗證於歐戰爆發時的快速部署能力；5月起則夥同超過20個北約盟友，在歐陸12個國家逾30個訓練區域進行實兵演習，總兵力預計達2.8萬人；而6月除指揮所演習之外，北約也預計在「歐洲捍衛者21」框架下，進一步演練對突尼西亞、摩洛哥、塞內加爾等北非和西非國家的支援。

(中時新聞網)