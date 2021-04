每分鐘消失的森林有35座足球場大;動植物每10年要往高處搬11公尺才能求生;白線斑蚊把登革熱從亞洲帶到歐洲……

氣候變遷不是遠在天邊的議題,而是衝擊你我生活各方面的真實危機!

本書以生動的圖表,簡要地說明氣候變遷的具體原因與可能後果,包括對永凍圈、海洋、極端天氣、生態系統、人類的影響。內容獲得超過百位科學家的支援,將最新科學知識總結後的成果展現在讀者面前。同時文字淺顯,讓讀者能在最短的時間內掌握氣候變遷議題。

現今的全球暖化現象,主要是由人類行為所造成,但只要我們與周遭的人願意為了保護環境和氣候積極行動,就能合力為環境、為自己做出巨大貢獻!

氣候變遷會對人體健康造成許多方面的影響,比如高溫引起的熱壓力〔譯注:指逾量生理代謝熱能、作業環境因素(包括空氣溫度、濕度、風速和輻射熱)及衣著情形等作用,對人體造成的熱負荷影響〕與高溫事件,可能使心臟、血液循環系統和呼吸道相關疾病惡化,提升這些疾病的致死率。另一方面,高溫有利接近地面的臭氧形成,而這些臭氧對人體健康有不良影響,例如可能導致肺功能下降。水災或暴風雨等極端氣候現象更頻繁出現時,也會對人體健康帶來更多隱憂,比如人可能因此受傷,嚴重時甚至導致死亡等。此外,原本已經受到汙染的水域,可能因為強降雨和水災而提升傳染病爆發的風險。在德國,氣候變遷帶來的另一個影響就是花粉季時間延長,使氣喘或過敏性鼻炎等呼吸道疾病的症狀更加惡化。而且這樣的氣候條件更有利引起過敏植物的生長與繁衍,如豬草(Ambrosia)就是一個很好的例子。

2010年全球因氣候變遷增加的死亡人數

225,000營養不良所引起

85,000腹瀉所引起

35,000冷熱失調致死

30,000由腦膜炎引起

20,000傳染病所致

2,750水災土石流致死

2,500暴風雨所引起

【作者簡介】

戴維‧內勒斯(David Nelles)在德國中西部的艾菲爾莫塞地區(Eifel-Mosel-Region)長大,克里斯堤安‧塞爾勒(Christian Serrer)則來自德國西南部的黑森林,兩人因為在德國南端的波登湖畔(Bodensee)讀經濟系而相遇。有感於坊間對於氣候變遷有著莫衷一是的說詞,讓兩人萌生想要釐清自己觀點的想法。老實說,兩位作者對於鑽研厚重的專業書籍也是興趣缺缺,於是兩人希望能找到一本內容既生動又有科學依據,並且用簡要的短文從頭到尾解說氣候變遷的書。結果竟然找不到!因此讓兩人決定,乾脆自己來寫一本符合上述需求的書。

兩位作者設下目標,希望寫出來的書能讓越多人讀到越好。為了順利完成和推廣這本書,兩人創立了一家出版社。過程中,他們尋訪有熱情的美工人員、可以達到環保要求的印刷廠、各種行銷管道,以及能為本書的成書規劃提供金援的各類機構,同時與許多科學家和其他各方支持人士展開許多有趣的對話。經過一年的努力,終於看到第一批印出來的書頁。最後,兩位作者期待藉由本書,可以協助更多人了解氣候變遷的原因以及可能帶來的影響,同時也希望,這本書可以讓更多人願意為保護環境與氣候獻出一己之力。

【譯者簡介】

黃慧珍(Magda Huang)

歷任國內外博覽會現場及企業會議口譯員、國際產經新聞編譯。譯有《在沙發上的經濟學》《為什麼我們最幸福?》(商周)、《祈禱,就是接收宇宙能量》(采實)等書。

