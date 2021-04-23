【回憶殺】功夫巨星洪金寶出演過多部經典功夫電影，幾乎無人不知無人不曉，而他的妻子高麗虹也來頭不小，不但是從洪金寶的徒弟晉升為老婆，功夫了得，還是港姐冠軍，超強魅力讓洪金寶淪陷，甚至為了她和韓籍老婆離婚，如今已經年過半百的高麗虹仍隱約有著當年的風采。

高麗虹是中澳混血兒，擁有充滿異國風情的深邃五官和火辣身材，她在20歲那年參加香港小姐選美大賽，一舉拿下冠軍和最上鏡小姐雙獎，之後更以港姐身分赴美參加環球小姐選美，獲得「最佳民族服裝獎」的季軍，1986年，高麗虹正式踏入影視圈，在周潤發的電影中《原振俠與衛斯理》發現動作片大有作為，便拜洪金寶為師，沒想到2人日久生情。

高麗虹和洪金寶一路走來始終恩愛。(中時資料照)

當時洪金寶還有個韓籍妻子，高麗虹卻義無反顧愛上他，進入洪家班當女徒後3年，她拍攝的6部電影都和洪金寶有關，洪金寶離婚後，1991年，2人從師徒關係發展成夫妻關係，卻也引起外界抨擊，結婚多年以來，夫妻倆雖然感情恩愛卻沒有生孩子，高麗虹也逐漸淡出螢光幕前，洪金寶的4個孩子都是前妻所生，但高麗虹對這些孩子卻視如己出、疼愛有加。

近年來夫妻倆還曾攜手參加頒獎典禮。(中時資料照)

洪金寶到美國發展後，憑藉電視劇《過江龍》成為國際知名武打巨星，高麗虹也擔起教洪金寶英文的責任，如今高麗虹已經56歲，和洪金寶依然出雙入對，感情十分甜蜜，當年洪金寶和范冰冰傳出緋聞，高麗虹也從沒吭聲，賢慧獨立的她不僅駐顏有術，也無微不至的照顧洪金寶的生活起居，一家幸福和樂。

(中時新聞網)