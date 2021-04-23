現代人的性觀念逐漸變得開放，不僅初次性行為的年齡層下降，更有不少人因貪圖一時的歡愉而忽略防護措施。台北市1名王姓男子雖長期單身，卻經常流連於夜店等聲色場所，與多人發生過一夜情，某日洗澡時發現下體出現幾顆突起物，不過因身體沒有感到不適而不以為意，1個月後發現突起物越變越大嚇傻，趕緊就醫經診斷為菜花。

起初男子到醫院接受電燒治療，沒想到才過短短幾個月竟然又復發，前後共治療2次，菜花時好時壞的情形讓男子心急如焚，最後轉而選擇投靠中醫治療。

台北市1名王姓男子雖長期單身，卻經常流連於夜店等聲色場所，與多人發生過一夜情。（圖／NOW健康提供）

中醫師黃慶雲表示，菜花是容易感染也經常被忽略的性病，由於外型類似花椰菜狀的突起顆粒而因此得名，是人類乳突病毒（HPV）感染造成的尖頭溼疣，主要通過性接觸傳染，由於菜花具高度傳染力且不易治癒，性活躍且多重性伴侶的族群感染率高達6成，通常長在生殖器和肛門周圍，若是長在肛門附近或女性生殖器內側較不易察覺，可能合併性交疼痛出血或出現血尿等症狀。

黃慶雲醫師指出，一般而言，西醫在治療菜花有藥物治療和手術治療，適用的藥物有能直接消除菜花的植物樹脂類藥物及三氯醋酸，刺激性較強，因此會有腐蝕及灼傷感；手術方式就是冷凍療法、電燒、雷射、手術切除等，該名王姓男子起初就是以電燒治療，後續仍復發，才尋求中醫協助。

中醫在治療菜花的原理與西醫不同，黃慶雲以多年的臨床治療經驗說明，中醫治療主要給予患者內服藥物如金銀花散，幫助解毒、排毒、消除病毒，提升免疫功能，以減少病毒繁殖的作用，通常還會加上外用中藥萃取液，是取自蒲公英、冇骨消等中藥材，使菜花能自然脫落，並消除隱性病灶，將復發率降低，門診常收治因手術治療後復發，輾轉前來求助中醫的病患。

預防勝於治療，黃慶雲醫師提醒，雖然中醫治療能大幅降低復發機率，不過最好的辦法還是避免多重性伴侶，並在發生性行為時做好防護措施，全程使用保險套，經治療之後才可以施打HPV疫苗，同時也須注重個人衛生習慣，避免和他人共用毛巾等衛生用品，若接觸游泳池、溫泉等處，後續可用沐浴乳做清潔，藉此減少感染HPV的機率，若不慎感染菜花，治療期間不應發生性行為，直到治療痊癒為止，保護自己也保護他人。

(中時新聞網)