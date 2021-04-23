近期人氣爆棚的鋼鐵族群周四（22日）早盤續攻，帶動類股指數創下新高，但午盤過後引爆多殺多的獲利賣壓出籠，不少個股漲停打開，股價劇烈震盪。分析師指出，周四進場追高的投資人可能已出現短套情形，這波鋼鐵股漲勢有基本面支撐，暫時變成「山頂冤魂」不必過於恐慌，但因個股營收獲利不同，不建議攤平操作，以免養壞習慣，小心做錯一次就提前畢業。

國內鋼鐵龍頭、中鋼董座翁朝棟日前提到，近來國際鐵礦漲勢凌厲，煤礦每公噸也在110美元左右，再加上未來可能徵收碳費和碳稅，鋼廠成本增加，鋼價易漲難跌。對於最近中鋼表現，他很意外股價漲成這樣「大牛變成蠻牛」，並強調，未來面對碳中和、碳稅碳費等挑戰，生產成本將墊高，促成高鋼價時代來臨，鋼廠也要加速轉型升級。

台股周四出現6400億巨量長黑，大盤收黑 K 棒，由於市場追價力道不足，短線漲多的鋼鐵、航運淪為箭靶，高檔獲利了結賣壓殺出。

摩爾投顧黃睿緯分析師指出，鋼鐵股22日午盤前保持「鋼鐵人」強勁本色，不過整體鋼鐵股已飆漲一段時間，以中鋼為例，股價由4月7日約26元漲到今天高點41.95元，約莫半個月時間，漲幅已拉升到61%，短線正乖離不算小，所以一有風吹草動，整體鋼鐵族群就出現多殺多的獲利賣壓，今個股出現漲停鎖不住，軋空後反殺多的激烈震盪走勢。

他表示，周四早盤忍不住進場追高的投資朋友，可能已出現短套的情形，但不必過於恐慌，畢竟這一波無論鋼鐵與航運都屬於「有基之漲」，而個別股的基本面情形也有所不同，可先觀察後續的短線整理，絕不建議攤平操作，因為或許這次會對，但養成攤平壞習慣後，錯一次就會萬劫不復。

「鋼鐵股短線正乖離已不小，急著想獲利也要意識到相對的風險，」黃睿緯建議，目前仍空手等著進場的投資人，等待拉回測試均線支撐不破，量縮價穩時再逢低承接，但進場前也要同時設定好停利與停損機制，並嚴格操作遵守紀律。

(中時新聞網)