女高中生佛瑞澤提供的影片讓佛洛伊德命案的懲處方向大翻轉。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德2020年5月在警察攔檢過程中，遭白人警察以膝蓋壓頸超過9分鐘後喪命，不過警方第一時間的新聞稿卻輕描淡寫，完全沒提跪頸過程，當晚17歲女高中生佛瑞澤（Darnella Frazier）拍下的近距離完整畫面公開後，讓警察局的偵辦方向大翻轉，立即解僱4名執法過當的警察，佛瑞澤堪稱此案「翻盤」的關鍵人物。

2020年5月25日晚間，佛洛伊德（George Floyd）在警方攔查過程中遭白人警官蕭文（Derek Chauvin）壓頸後喪命，引發全美、乃至全世界的反種族歧視抗意浪潮，蕭文20日遭陪審團宣判三級、二級謀殺罪和二級過失殺人罪等三項指控全部有罪，恐坐牢數十年，判決結果讓許多美國人喜極而泣，認為正義終於獲得伸張。

不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，明尼阿波利斯市警察局案發當晚發布的第一篇新聞稿內容輕描淡寫，隻字未提警察壓頸等重要過程，似有透過公然遺漏來掩蓋真相之嫌。

After Derek Chauvin was convicted for the murder of #GeorgeFloyd, people are thanking Darnella Frazier — the teenager who filmed the police killing: pic.twitter.com/5uxGNyuG02 — AJ+ (@ajplus) April 20, 2021

警方第一篇新聞稿約200字，標題為「男子在與警方互動過程中因醫療事故喪生」，內容大概指出，2名員警抵達現場、找到了嫌疑人，年約40多歲的嫌犯坐在車裡，警方命令他下車，他下車後用身體抵抗警方，不過警方仍能為他戴上手銬，並且注意到他有精神問題，警方呼叫救護車，將男子送至醫院，男子到院不久後喪命。

新聞稿特別強調事件過程中沒有使用任何形式的武器，員警也沒有受傷。

CNN指出，這篇新聞稿內容全是事實，包括案發當下佛洛伊德確實有使用毒品，他也有用身體抵抗警方，警方確實也沒有使用手槍等「武器」，不過通篇來看，卻有誤導外界之虞，而且掩蓋了警察在案件中扮演的角色，也沒提到警方在一開始的時候就已經為佛洛伊德上銬，混淆事件發生時序，更重要的是，通篇未提蕭文以膝蓋壓頸佛洛伊德長達9分29秒，也未提到佛洛伊德在失去意識前不斷呼喊「無法呼吸」。

警方第一篇新聞稿似有誤導外界之嫌，好在案發當時17歲女高中生佛瑞澤用手機近距離錄下佛洛伊德倒在地上、警方持續壓頸的畫面，她當天將影片公布上網，加上其他路人拍下的畫面，才讓全世界有機會看到事件全貌。

佛瑞澤的影片徹底改變明尼阿波利斯市警察局對這起案件的懲處方式，明市警察局長亞拉當杜（Medaria Arradondo）一開始就通知明州刑事偵查局（Minnesota Bureau of Criminal Apprehension）展開調查，不過當天調出街道監視器時並沒有看到關鍵畫面，一直到當天深夜看到佛瑞澤的影片，他隔天立即開除包括蕭文在內等4名涉案員警。

CNN指出，要不是佛瑞澤的影片，搞不好蕭文現在還在當警察，佛洛伊德的姑姑哈蕾森（Angela Harrellson）表示，多虧佛瑞澤，佛洛伊德可能只是淪為「另一名被警察殺死的黑人罷了」。

History should remember the incredibly 17 year old Darnella Frazier who had the strength and composure to capture the murder of #georgefloyd on video. Without her video there may never have been #justice. — Valerie Jarrett (@ValerieJarrett) April 20, 2021

(中時新聞網)