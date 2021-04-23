如何讓婚姻常保新鮮？除了夫妻共同努力，基因竟然也會影響。研究發現，某些特定基因型的人，更能享受婚姻生活。專家也提醒，即便有些人得多費點心，只要掌握技巧，人人都能有段幸福婚姻。

孫越曾說：「一個人對婚姻的態度，決定了婚姻的幸福程度，也決定了婚姻時間的長度。」有趣的是，最新研究發現，不只態度，基因也會影響婚姻滿意度。

●研究：擁有特定基因型 更適合結婚

《科學報導（Scientific Reports）》一則研究長期追蹤71對新人，先採集他們的DNA樣本做分析，並觀察他們婚後3年的相處，持續發放深度問卷、調查他們對伴侶的看法。

研究發現，編號CD38基因裡具有「CC變異」的人，比起基因裡有AC或AA變異，對愛戀關係、雙方互動的態度都更正面，婚姻滿意度也更高。

CD38基因掌握著人們的社交性格，也會影響催產素分泌，主導我們應對關係的策略與態度。

「比起剛結完婚時，3年後，所有人的快樂程度都下降了」研究主筆、美國阿肯色大學心理學教授馬卡諾娃（Anastasia Makhanova）說：「但有CC基因型的人，比起AC或AA基因型，他們更懂得心懷感激，也願意信任、原諒對方，對整體婚姻的滿意度也較高。」

●專家：保鮮幸福，掌握3大關鍵

資深伴侶諮商師蘇斯曼（Rachel Sussman）告訴《紐約郵報（New York Post）》，婚姻滿意度下滑是常態，財務問題、家庭氛圍改變、或重大事件造成的壓力等，都會降低婚姻滿意度。

然而，基因無法更改，我們更不可能在交往前就得知對方的基因型變異。關係專家溫特（Susan Winter）建議，擇偶時，多觀察一個人是否懂得：表達感激、信任對方、予以原諒，因為這3大特質意味著對方更容易維持婚姻。

馬卡諾娃也同意，雖然對AC或AA基因型的人來說，維持婚姻會顯得吃力一些，但只要有心，人人都能打造健康、成功的婚姻。

擇偶時，多觀察一個人是否懂得：表達感激、信任對方、予以原諒，因為這3大特質意味著對方更容易維持婚姻。(示意圖/Shutterstock)

●先天不足後天惡補 6件小事常保愛意

哈芬登郵報（HuffPost）網站整理以下6個實用撇步，雖然只是瑣碎細節，卻能助你常保愛意，也可用來檢視婚姻的健康指數：

1. 對小小的事表達感謝

《國際關係研究學會》期刊的研究發現，促進婚姻品質的關鍵是「時常感激」。比起溝通技巧、財務管理，感激對婚姻的影響最大，常說「謝謝」的伴侶，也比較少把離婚當成選項。

喬治亞大學家庭研究中心博士後研究員巴頓（Allen Barton）指出，「說『謝謝』的力量非常強大，即使婚姻中有一人正遭逢重大變故或憂鬱症狀，感激也能扮演關鍵力量，讓當事人有意願走得長久。」

2. 展現對彼此的傾慕

《心理學趨勢》期刊的研究發現，近半數的人外遇，是因為在情感上沒有獲得滿足，而非性生活不圓滿。當伴侶無法從彼此身上得到傾慕與欣賞、缺乏情感連結，更容易難敵「七年之癢」，受其他人所吸引，在欺騙下出軌。

常常對伴侶表達你的愛意與傾慕，即便只是一句「你今天很漂亮」、「你的工作做得真棒」，都有助於維持婚姻幸福。

3. 敞開心房、誠實以對

關係與健康教練梅拉梅德（Shula Melamed）指出，人際關係建立在信任之上，而誠實又是重大要件。誠實是伴侶間健康溝通的基礎，唯有彼此願意敞開心房，溝通才會有效。

資深生活記者布倫諾夫（Ann Brenoff）說，她曾將此問題閒置數月，最終瀕臨分手，與丈夫花了一整年進行婚姻諮商才重回正軌。她建議，「當你已經感覺到和伴侶之間多了道屏障、連結削弱，務必盡快挑選合宜時機向對方提出，越早處理越好。」

4. 擁有自己獨立的交友、生活圈

無論男女，別因婚姻就和多數朋友疏離，反而應該多經營自己的交友圈、維繫充實的人際關係。

美國女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）曾經分享，她與演員丈夫詹姆斯布洛林（James Brolin） 維繫數十年婚姻的秘密，不是「如膠似漆」而是「自己的時間」。

「距離創造美感，平時若有自己獨立的生活，就連打通電話都顯得浪漫」史翠珊說。

（女星芭芭拉史翠珊說，幸福婚姻的祕訣是擁有各自的社交和生活圈。圖片來源 / Jonathan Tommy on flickr）

5. 不要口出惡言

言語能傷人，同樣的話，換個方式講，效果就會不一樣。有些句子也建議要避開，例如：「每次都是你…」或「你常常都不…」，畢竟翻舊帳不是良善的溝通方法，有時反而會讓問題擴大。

建議從客觀的事件出發，接著表達你的感受，抱著與對方「討論、協議」的心情來處理糾紛，對感情的傷害會更小。

6. 維繫親密感

美國國家經濟研究局研究指出，比起經濟條件，與伴侶間若有美滿的性生活，對於婚姻幸福度的影響更大，在教育程度高的伴侶身上尤其如此。

不過布倫諾夫也說，親密感也不僅攸關性生活。一起散步、計劃出遊、單獨享用美好晚餐，或者單純躺上沙發擁抱，都是維繫親密感的妙方。

資料來源：New York Post、U.S. News、Huff Post、Bustle、MBG Relationships

(中時新聞網)