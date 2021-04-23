為了解補充可可對擁有非酒精性脂肪肝患者的影響，美國賓州州立大學研究團隊針對擁有脂肪肝的肥胖小老鼠，展開長達8週的餵食可可粉實驗。結果發現，相較於以高脂肪飲食餵養小老鼠，以可可粉做為營養補充品的小老鼠，不但體重增加率降低21%、脂肪肝減少28%，還出現氧化壓力水平下降、DNA損傷減低等益處。研究團隊假定，人體應該也能出現類似的好處；但仍需要進一步的實驗驗證。

相關研究成果預計將發表於2021年6月份的《營養生化學期刊》。論文中指出，可可作為流行食品，不但富含纖維、鐵與植物性化合物，其中的多酚抗氧化劑與甲基黃嘌呤(methylxanthines)更被證實對健康頗有裨益。

雖然市售的可可粉往往因添加過多的糖與高脂肪含量，而被視為放縱的食品；但流行病學與人為干預研究證實，食用巧克力有助於降低心血管疾病風險，如中風、冠狀動脈疾病與第2型糖尿病。

臨床實驗更發現，在飲食中補充可可或可可多酚，可以改善肥胖或肥胖的相關併發症。非酒精性脂肪肝就是肥胖的一種併發症，也是肝硬化的危險因子，更容易轉變為肝癌細胞；但是，針對可可對於非酒精性脂肪肝與潛在的肝臟保護機制的影響，現僅有少數研究進行實驗。

為了解食用可可能否對肥胖者與非酒精性脂肪肝患者產生影響，賓州州立大學研究團隊先以高脂飲食誘食小老鼠，使其肥胖並產生脂肪肝，隨後再以可可介入。研究團隊將所有肥胖的小老鼠分成兩大組，實驗組的肥胖小老鼠每克飲食補充80毫克的可可粉，對照組則攝取高脂飲食，實驗期間維持8週。

結果發現，相較於攝取高脂飲食的肥胖小老鼠，補充可可粉的小老鼠體重增加率下降21%、脾臟重量也更輕(意味著發炎情況更少)、脂肪肝的症狀也減少28%；至於氧化壓力與DNA損傷水平，則分別降低56%與75%。

研究團隊解釋，這背後的原因可能是可可其中的部分化學物質，會抑制負責消化脂肪與碳水化合物的酶。換言之，補充可可粉的小老鼠，可可中的化合物會阻止老鼠身體消化攝取的脂肪，進而無法吸收只能通過消化系統。研究團隊假定，人體應該也能產生類似反應。

當然，這仍有賴進一步的實驗驗證。但研究團隊強調，世界上很大一部分的肥胖人口出現非酒精性脂肪肝，若能研發有效的飲食干預措施，而非僅僅預防手段，將是肥胖人口的福音。

當然，研究團隊不建議肥胖的人在日常生活多攝取大量可可，而是可以考慮將平日攝取的高熱量食品，替換成可可。研究團隊認為，這樣的替代已能產生好處，若能搭配運動，就更能發揮其效益。

(中時新聞網)