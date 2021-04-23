歐洲經濟政策保持不變，主要經濟刺激計劃保持不變，仍有近9000億歐元的預算正在醞釀之中，因為歐盟經濟在與COVID-19大流行的激烈鬥爭中落後於美國和大陸。

使用歐元的19個歐盟成員國的央行維持利率在創紀錄的低位不變，並沒有調整其1.85兆歐元的債券購買刺激計劃，該刺激措施至少將持續到2022年3月。仍將在未來幾個月內使用。使用新產生的貨幣（央行的主要力量）進行定期購買，可以降低公司、消費者和政府的長期借貸成本。

預計歐洲央行將在周四發出信號，即使通貨膨脹率在今年晚些時候上升，它也不會考慮削減對歐洲經濟的支持。

在新冠再度大流行的情況下，延長的封鎖期以及疫苗接種的步調緩慢，使人們對最終應該強勁反彈的希望寄予了厚望。

歐洲央行行長克里斯蒂娜•拉加德（Christine Lagarde）可能會重申，即使今年晚些時候通貨膨脹率上升，該行距離撤回其任何非常規措施都還很遙遠。預計今年下半年，消費者通貨膨脹率每年將暫時攀升至2％以上。

但該銀行表示，這將是暫時性因素的結果，例如取消大流行性的稅收優惠，以及與油價非常低的早期時期進行比較。這並不是撤消其為公司，政府保持低廉信用水平的任何努力的原因。和消費者。歐元區3月份的通貨膨脹率為每年1.3％。該銀行的目標接近但低於2％。

這與美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）持類似觀點，稱今年晚些時候的物價上漲可能是由於臨時因素造成的，聯準會將不會開始加息，直到大流行中失去的工作得以「有效完成」，並且通膨似乎「有望在一段時間內溫和升至2％以上」。

去年歐元區經濟萎縮了6.6％，經濟學家表示，歐元區經濟也可能在今年第一季度衰退。預計到2022年中期，數據都不會達到大流行前的水準，遠遠落後於全球其它主要經濟體，例如美國和大陸。

(中時新聞網)