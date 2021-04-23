一名15歲少年因為癌症末期，自認活不了多久，決定若自己死後就要捐出器官，遺愛人間，而他在病榻上對媽媽一席話，讓在場人員全都淚崩了。

根據《錢江晚報》報導，事情發生在大陸浙江，這名15歲的國三少年因長期腹痛，三不五時就去廁所報到，由於病發初期，少年並無就醫，也沒告知父母，忍耐念書、完成課業，成績大幅上升，但實在痛到受不了，才跟著父母去醫院報到。

沒想到少年就醫後，被診斷出結腸癌末期，壽命可能只剩2年，讓一家人頓時晴天霹靂，不知如何是好。少年身體日漸衰弱，從開朗的個性變得沉默寡言，也不時因對病症的絕望而情緒失控，到最後連線上課程也無法繼續，只能躺在床上滑手機。

「不管學的再多，以後都用不到了」，終日與病榻為伍的少年瘦到剩下37公斤，在某天看了電影《送你一朵小紅花》後，終於下定決心，對著陪伴在旁邊的媽媽說「等我不在了，把我遺體捐了吧」，更表示「還有弟弟可以陪你們」，讓媽媽忍不住，抱著兒子痛哭失聲，也讓在場人都鼻酸。

老師也不捨表示，少年相當聰明，思考靈活，極具天分，只要用功考上前幾志願不是問題，無奈上天跟他開了個大玩笑。而看開了的少年，還秀出自己腹部滿是手術痕跡的傷口，笑稱「這是我在鬼門關前走過的勳章」。

消息曝光後，網友也非常不捨，幫少年打氣：「加油啊，別被病魔打敗」、「不要放棄希望」、「一定會有奇蹟發生的」、「身為父親的我看到這消息太痛苦了」。

(中時新聞網)