前行政院發言人丁怡銘3月回鍋、太魯閣號列車出軌49死意外，讓行政院長蘇貞昌聲望民調下跌，加上放任丁怡銘開嗆立院法院游錫堃辦公室，已引起黨內派系不滿，在野的國民黨也多次要求蘇貞昌辭職。但哪些情形下蘇貞昌才會下台，8月28日四大公投若通過後，是否可能請辭？資深媒體人黃暐瀚認為，要讓蘇貞昌下台有5種可能，依他個人研判，蘇貞昌公投通過後應該也不會下台。

對於何種情況下，行政院長會「請辭」？黃暐瀚22日在臉書貼文指出，他認為有5種模式：

第一、身體因素（像是當年的唐飛，因重症肌無力，向總統請辭）

第二、與總統理念不合（也是唐飛，院長主張續建核四，總統卻反對，與總統意見相左，當然是院長請辭走人）

第三、主觀不願再做（身體沒有不好，與總統理念也沒有不同，但另有人生規劃，像是準備參選總統，所以向總統請辭下台。例：賴清德）

第四、國會倒閣（立院可對內閣提不信任案，一旦過關，閣揆下台，總統同時解散國會）

第五、總統要求請辭（朕要你走，你不能不走）

資深媒體人 黃暐瀚。(本報系資料照)

黃暐瀚提到，中華民國歷經七次修憲，過去國會曾擁有閣揆同意權（現在沒有了），但「新國會成立時」，內閣總辭的憲政慣例仍在，去年二月，蘇院長也曾向總統提出總辭，結果蔡總統慰留，蘇內閣繼續運作。這就叫「責任政治」。

他指出，在責任政治的原則下，如果828四大公投，通通過關（或通過三案），等於是民意否決蘇內閣「施政方向」，照理說，蘇院長就應該向總統請辭。但蘇院長會嗎？黃暐瀚認為，這兩天外界熱烈討論丁怡銘回鍋政院當有給職顧問，還越權關切立法院長辦公室，質問有沒有跟媒體「洩密」蘇院長公投不提對案的消息。

但其實，重點根本不在丁怡銘。重點在於：

第一、蘇院長堅持不提對案（不提對案，就算公投過關，也不算是蘇揆的失敗）。

第二、蘇需要丁怡銘回來操盤（828之前，藻礁、核四，還有很大的帶風向空間）。

第三、不管828公投過不過，蘇內閣都準備強力論述，不是不信任投票，蘇揆不用下台。

黃暐瀚進一步指出，如果反萊豬公投過了？那是蔡總統去年828的宣布，能算在蘇貞昌頭上嗎？如果珍愛藻礁過了？那是前行政院長賴清德不蓋深澳電廠，才變成三接應蓋的，能說是蘇貞昌的錯嗎？所以，不提對案，就不會「失敗」，蘇院長應該已經做好了，不管公投過不過，都不會向總統請辭的準備。

除非，國會提出倒閣（立委也要跟著解散，沒人會幹）；或是蔡總統主動提出要蘇院長下台（這時不走也不行了）。最後，對於外界好奇「828之後，蘇貞昌會不會下台」？他總結答案很可能是「不會」。

828之後，蘇貞昌會不會下台？ 先說結論，很可能，不會。 先談一下，在什麼狀況下，行政院長會「請辭」？ 1 身體因素（像是當年的唐飛，因重症肌無力，向總統請辭） 2... 由黃暐瀚發佈於 2021年4月22日 星期四

(中時新聞網)