美國聯邦參議院今天通過法案，以幫助打擊反「亞裔美國人和太平洋島居民」（AAPI）的加劇仇恨犯罪。民主及共和兩黨聯合譴責疫情期間的此種暴力行為。

美國參議員以94票贊成、1票反對通過這項法案，唯一投下反對票的是共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）。

這項法案提及喬治亞州亞特蘭大市（Atlanta）槍擊案中6名罹難亞裔女性之名，預計眾院未來幾週將商議類似法案。

這項法案將促進對仇恨犯罪的審查，並為地方執法人員提供協助，以因應過去一年間通報的數以千計仇恨暴力事件。

(中央社)