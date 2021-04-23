傳拜登擬對富人增稅 美股收跌 道瓊重挫321點 05:252021/04/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳拜登擬對富人增稅 美股收跌。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國多家媒體報導，白宮擬大幅提高富人資本利得稅。美股今天收盤應聲下跌。 道瓊工業指數下挫321.41點或0.94%，以33815.90點作收。 標準普爾指數滑落38.44點或0.92%，收在4134.98點。 科技股那斯達克指數跌131.80點或0.94%，收13818.41點。（譯者：陳正健）1100423 《港股》恆生指數收漲133點 本地銀行股逆勢下跌 恒指收漲133點 汽車股走弱 (中央社) #指數 #美股 #富人 #那斯達克指數 #那斯達克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮演驚奇市值進逼大立光 04:102021/04/22 財經要聞 《美股掃瞄》經濟解封股領軍 美股連2跌止步 09:102021/04/22 財經 《類股》台玻創30元高價 玻陶股躋身傳產F4行列 10:522021/04/22 財經 2月來非金電指數漲三成 長榮、中鋼市值爆增 台股市值大洗牌 12:052021/04/22 財經 熱門股大摔跤 台股多殺多爆6448億天量 殺盤兇手抓到了 18:392021/04/22 財經 美股走強 台股早盤站上新高17,4010點 09:192021/04/22 財經 滬指半日微跌1點 深成指漲70點 12:352021/04/22 財經 就業市場穩定恢復 美股開盤跌百點 英特爾跌近1％ 21:552021/04/22 財經 《國際金融》ASML優異財報拉抬 歐股收高 09:272021/04/22 財經 《集中市場》巨量沒嚇跑外資 三大法人賣超28.98億元 15:242021/04/22 財經 《盤後解析》6448億元 台股高檔爆量疑慮再起 14:332021/04/22 財經 國際熱門新聞 美研究發現能降低脂肪肝、減少體重增加的美食 - 國際 情勢趨緩？俄羅斯下令自烏俄邊境撤軍 - 國際 傳拜登擬對富人增稅 美股收跌 道瓊重挫321點 - 國際 - 中央社 航往中國大陸貨輪遭驅逐 原因曝光 - 國際 華盛頓特區升格第51州 美眾院表決再次通過 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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