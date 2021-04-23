美國多家媒體報導，白宮擬大幅提高富人資本利得稅。美股今天收盤應聲下跌。

道瓊工業指數下挫321.41點或0.94%，以33815.90點作收。

標準普爾指數滑落38.44點或0.92%，收在4134.98點。

科技股那斯達克指數跌131.80點或0.94%，收13818.41點。（譯者：陳正健）1100423

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(中央社)

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