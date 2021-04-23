澳洲政府最近撤銷維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，惹怒北京當局。美國今天聲援澳洲，並稱澳洲面臨中國的「強制外交」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，澳洲做出自身決定，但也因為北京的行動「蒙受巨大損失」。

普萊斯告訴記者：「我們將繼續與澳洲人民站在一起，因為他們首當其衝面臨中華人民共和國的強制行為。」

澳洲指出，這項「一帶一路」協議不符澳洲外交政策。中國警告，澳洲撤銷協議嚴重損害兩國關係。

(中央社)