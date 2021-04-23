澳洲撤銷一帶一路協議 美聲援批陸強制外交 10:442021/04/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲政府最近撤銷維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，惹怒北京當局。美國今天聲援澳洲，並稱澳洲面臨中國的「強制外交」。 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，澳洲做出自身決定，但也因為北京的行動「蒙受巨大損失」。 普萊斯告訴記者：「我們將繼續與澳洲人民站在一起，因為他們首當其衝面臨中華人民共和國的強制行為。」 澳洲指出，這項「一帶一路」協議不符澳洲外交政策。中國警告，澳洲撤銷協議嚴重損害兩國關係。 美國主辦全球氣候峰會登場 拜習視訊會 既競爭又合作 宣示主權 菲律賓軍方考慮在南海島礁興建設施 (中央社) #澳洲 #中國 #協議 #外交 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美參院外委會通過戰略競爭法案 反制大陸 07:012021/04/22 國際 美國通過抗中法案 外交部盼持續深化台美關係 17:482021/04/22 財經 澳洲撤銷一帶一路協議 中方：勢必進一步損害雙邊關係 13:012021/04/22 兩岸 澳洲取消維多利亞省帶路協議 陸外交部：開歷史倒車 性質惡劣 17:522021/04/22 兩岸 氣候峰會登場 拜登籲緊急行動宣布美2030減排5成 03:162021/04/23 國際 與陸全面戰略競爭 美國會支持通過兩法案 10:452021/04/22 兩岸 美國國會推動重大抗中法案 內容重點一次看 08:302021/04/22 國際 驅逐外交官大賽 俄再列10名美外交人員為不受歡迎人物 08:172021/04/22 國際 《國際政治》兩黨同抗中 美參院委員會通過「戰略競爭法」 09:442021/04/22 財經 美國該平視世界了 04:102021/04/22 時論廣場 全球最大海上機場落戶中國 04:102021/04/22 焦點新聞 國際熱門新聞 美研究發現能降低脂肪肝、減少體重增加的美食 - 國際 佛洛伊德慘死膝下真相差點被掩蓋 翻案推手竟是17歲女高中生 - 國際 撤軍之後 普丁邀烏克蘭總統赴莫斯科會談 - 國際 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 國際 返英奔喪被王室冷對 葬禮小動作洩哈利真實情緒 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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