從《超級星光大道》發跡的「最美空姐」林佩瑤，2019年卸下空服員職務，閃嫁「冠軍名廚」武俊傑。日前她升格作家，推出《我不是最美空姐，我是最快樂空姐》，帶粉絲一窺她光鮮亮麗背後的私生活，也力求改變普羅大眾對空姐拜金的刻板印象。

3月推出首本新書的林佩瑤，勤跑全台舉辦簽書會，首場吸引近百名粉絲到場支持。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

接受本刊記者專訪時，林佩瑤自備2套「戰服」，在攝影棚拍攝氣場全開，沒想到全身上下都是淘寶貨，相當勤儉持家。她回想起大喜之日，頭頂的皇冠僅花100元購入，忍不住大笑自嘲：「我其實是一個假公主！」

雖然婚宴當天裝扮獲得全場矚目，但林佩瑤自曝，頭頂的皇冠僅花新台幣一百元入手，連新祕都搶著要。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

自認不擅長穿搭的林佩瑤，私下愛買同款不同色的洋裝，全靠妝容、耳環點綴，讓人誤以為她走在時尚最前端，但她解釋：「我的穿搭算是比較簡單，買衣服常包色，很多人熱衷搭配衣服，我反而花比較多時間在化妝上，出門都要提前兩小時化妝加弄頭髮，很累，但習慣了，我長久以來都是這樣。」

（攝影／戴世平）

首重保養 鑲出高顏值

林佩瑤不諱言，許多人對空姐有「拜金」的偏見，自己偶爾也有購買名牌的物慾，但絕不當「伸手牌」，更多時候她會將收入貢獻在五臟廟和保養上，「我不會因為很貴就只用一點點，一瓶精華液差不多一個月就用完了，每個月也會做臉、保養身體二到三次。」她笑認整張臉都是錢「鑲」出來的，但為了保持完美狀態，即使每個月花三、四萬元，依舊甘之如飴。

CHANEL 耳環／約21,000元 （攝影／戴世平）

對於購衣，林佩瑤很懂得精打細算，除了能接受實穿的風衣、羊毛外套六、七千元，其他流行性單品一律上淘寶買，人生第一副CHANEL耳環還是好友送的。

事實上，林佩瑤原本是以台灣的網拍為優先，某次在老公武俊傑提點下，才驚覺許多貨源來自淘寶，價格還三倍跳，「我之前在網拍買一千九百八十元，淘寶只要六百元，他教我怎麼用，從此以後我就回不去了。」

百元飾品 樂當假公主

晉升作家後，林佩瑤受訪與簽書會不斷，她擔心衣服重複曝光，受訪之前一口氣補貨數件新衣。她如數家珍地說，身上穿的洋裝、耳環、靴子全部出自淘寶，就連結婚使用的項鍊和皇冠也不例外。她笑說，飾品雖然平價，但品質出奇地好，「皇冠大概才新台幣一百多元，但真的很閃亮，看不出是這價錢。」新娘祕書看到，眼睛也為之一亮，讓她滿意地直呼：「哈哈，我是一個假公主，廉價假公主。」

（攝影／戴世平）

華航周邊酒瓶塞、鑰匙圈、原子筆／各150元（員工福利社限定）（攝影／戴世平）

華航周邊酒瓶塞、鑰匙圈、原子筆／各150元（員工福利社限定）（攝影／戴世平）

華航周邊酒瓶塞、鑰匙圈、原子筆／各150元（員工福利社限定）（攝影／戴世平）

就連新娘必備的婚鞋，林佩瑤最初也選擇便宜貨。她自招不太會保存物品，加上婚鞋實穿性不高，沒花太多心思挑選，買回來才發現穿起來非常不適合，直到武俊傑發話「買好一點的」，她才在婚鞋熱銷品牌中挑選一雙要價五萬元的黑色鑲鑽細帶高跟鞋，「與其要買一雙結婚才能穿的鞋，那我不如買以後也能穿的。」

華航周邊酒瓶塞、鑰匙圈、原子筆／各150元（員工福利社限定）（攝影／戴世平）

實用鞋包 藏老公愛意

傳統習俗中，婚鞋以「包鞋」為佳，象徵這段婚姻有頭有尾、幸福圓滿。不過，武俊傑對林佩瑤挑選的高跟鞋阿莎力刷卡埋單，後來她得知觸犯大忌，笑喊「死了！」接著緊張補充：「但是我的有鑽哦！閃亮亮。」

林佩瑤過去任職於華航，受封「最美空姐」，2019年在武俊傑鼓勵下離職，離開13年舒適圈。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

對於購物，林佩瑤偏愛實用性高、具紀念價值的款式，武俊傑也清楚她不崇尚名牌，逮到機會就會找名目「犒賞」她，逢年過節還會準備永生乾燥花傳情，但礙於家中收納空間有限，乾燥花保存困難，她只能要求武俊傑別再送了。

TJ.HANAYA永生乾燥花（老公贈送）（攝影／戴世平）

TJ.HANAYA永生乾燥花（老公贈送）（攝影／戴世平）

TJ.HANAYA永生乾燥花（老公贈送）（攝影／戴世平）

去年六月，武俊傑領到一筆分紅，想送她一只精品包，林佩瑤立刻發揮「物盡其用」的精神，先在網路上做完一輪功課，才選定CHANEL桃色後背包，「畢竟是老公的心意，一定要挑一只自己喜歡，也會常揹的，才不會浪費他的好意。桃色比較適合夏天，去年整個夏天我都揹著它，今年夏天快到了，我應該又要開始揹了。」

CHANEL 桃色背包／151,000元 （老公贈送）（攝影／戴世平）

紅線手鍊 佑感情升溫

林佩瑤過去感情路上總是遇人不淑，直到認識武俊傑，對方得知她單身立刻展開猛烈追求，第一次約會便送上戒指，讓林佩瑤忍不住脫口說：「你有毛病啊？」沒想到武俊傑不但沒有放棄，甚至專攻她身邊的至親好友，貼心的舉動成功虜獲林佩瑤，也讓林媽媽對他讚不絕口。

（攝影／戴世平）

小倆口開始交往沒多久，林佩瑤百歲阿嬤過世，當時林媽媽以民間習俗「助攻」，讓兩人火速步入禮堂。不過，她透露在登記前一天一度打退堂鼓，詢問好友群意見，才下定決心迎接新身分。

redLine Absolu圓形鑽石手鍊／約20,000元 （閨密贈送）（攝影／戴世平）

當時和林佩瑤同批在華航受訓的閨密，聯合送她一條號稱「不會斷」的redLine紅線手鍊，「我閃婚她們也很『剉』，所以她們給我的祝福是『希望你們長長久久，感情不斷』。」果然她和武俊傑婚後愈愛愈甜蜜，手鍊從婚前戴到現在不曾拔下，被兔子咬過也完好如初。

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(中時新聞網)