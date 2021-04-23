4顆茶葉蛋賣220元，全台灣也只有「所長」敢這麼做！這是台南市新化區著名的「所長茶葉蛋」推出的「四囍蛋禮」，2019年被藝人林志玲選為婚禮伴手禮而聲名大噪，開啟了客製化市場，至今人氣不減。
所長茶葉蛋在全台有14家直營門市，年營業額達1億元，月前更進軍超商，在北部20家7-ELEVEN已可買到熱騰騰的所長茶葉蛋。創辦人廖世華原是一位派出所所長，為何能如此神通廣大？
所長茶葉蛋的「所長」廖世華，原是台南市警察局新化分局知義派出所所長，二○○一年時，他為了幫同事準備早餐，在派出所內滷茶葉蛋，起初乏人問津，經過不斷地研究改良，大受警察歡迎，連來洽公的民眾吃了也讚不絕口，逐漸傳出名聲。
二○○八年間，警政署推動「一所一特色」，茶葉蛋便成了知義派出所的特色，加上該所位於木架山自行車道上，所長茶葉蛋也成了單車族最愛，甚至有特地來吃的民眾，因為吃不到而打一一○報警！開朗健談的廖世華笑稱：「我的一世英名毀於一『蛋』！」
廖世華五十歲就從警界退休，那年二○一○年，他的茶葉蛋已打出名聲，廖世華和太太施麗華想把它商品化，就找來施麗華擔任廚師的四妹婿翁肇隆，共同創立公司，由廖世華擔任董事長；翁肇隆對大鍋滷製非常有經驗，為此設計了一套滷製流程。施麗華覺得光靠一味茶葉蛋太薄弱，自己滷的豆干又有口碑，於是決定一併推出豆干。
同時，施麗華號召三個胞妹，四個家庭共同出資六百萬元，作為創業資金，並經朋友介紹，租下位於新化區忠孝路的店面，所長茶葉蛋就開張了。
(中時新聞網)
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