「所長茶葉蛋開店第一天，我們準備了五百顆茶葉蛋，結果二個鐘頭就賣光，真是手忙腳亂！完全沒有想到生意會這麼好，客人買不到、抱怨連連，我們只好拉下鐵門暫停營業。」六十一歲的廖世華回憶，十一年前他從警界退休，與妻子連同三個妹妹，四個家庭出資六百萬創業，才開張，就打算關起門來重新規劃。

挾著所長魅力及媒體效應，茶葉蛋生意一開張就就爆量失控，讓沒做過生意的廖世華夫婦慌了手腳，施麗華隨即召開家庭會議，妹妹及妹婿們全員到齊，決定由當時在三洋電機任職的三妹婿尤忠山出馬，以加速生產。

於新化竹子腳的工廠總部，廠內投資千萬設置高溫滅菌機器，讓茶葉蛋可在常溫下保存一年。（圖／宋岱融攝）

尤忠山說：「滷鍋、原料擺放的位置、人員動線與出貨動線等，我全部重新規劃，試做了幾次，再做調整。」人手不足時，尤忠山也幫忙送貨，隨著愈來愈多時間花在所長茶葉蛋上，他索興辭去三洋電機的工作，擔任所長茶葉蛋總經理，全心推動茶葉蛋生意。

位於新化竹子腳的工廠總部，廠內投資千萬設置高溫滅菌機器，讓茶葉蛋可在常溫下保存一年。（圖／宋岱融攝）

二○一一年起，人氣水漲船高的所長茶葉蛋，不但在新化竹子腳買地設工廠，更陸續在台南崇德路與安平路、高雄自由路設店，然而門市一多，人事等問題也陸續浮現；施麗華又透過家庭會議，先後請在服務業的四妹施幸汝回來管理人事、請二妹施招治擔任出納把關金流。而忙不過來的尤忠山，也要老婆施麗月來公司幫忙，讓所長茶葉蛋形成施麗華四姊妹與廖世華三連襟共同經營的局面。只有施麗華的二妹婿張進富目前仍擔任某公司的技術長，但也經常機動性地幫忙茶葉蛋生意。

四姊妹同心協力為「所長」打拚，「我們在開會的時候吵，私下就不結心結，怎麼都還是姊妹啊！」（由右而左：三妹施麗月、大姊施麗華、四妹施幸汝、二妹施招治）（圖／宋岱融攝）

(中時新聞網)