都說合夥創業難，「所長茶葉蛋」由施家四姊妹不但一起出資創業，還一起工作，不吵成一團？「姊妹齊心是絕對的，但不吵架是不可能的！」老亖施麗月說：「我們就在開會時吵，講開就不會生心結。比方今年三月底所長茶葉蛋進駐7-ELEVEN，要擺上電鍋賣每顆十八元的茶葉蛋計畫，對我們是一大突破，但是姊妹們吵過很多次。」

目前北部有20家7-ELEVEN可以買到所長茶葉蛋（18元／顆），對所長來說是一大創舉。（圖／李宗明攝）

「當初我提出進7-ELEVEN的想法，大姊（施麗華）劈頭就說不好啦！四妹（施幸汝）也擔心這樣會影響自己的門市。我說，做生意不能憑『感覺』，並分析進7-ELEVEN的優勢及劣勢，再把對門市影響多少抓出來，後來大家都接受了。」

提出策略、發表意見、爭吵、理性分析、達成共識，成為所長茶葉蛋成員的溝通流程，「就算吃點虧，我們還是親姊妹啊！」施麗月說：「尤其長姊如母，我媽過世得早（一九八八年過世），都是大姊在照顧我們，即使我們都結婚了，她還是三不五時叫我們到她家吃飯，我們若遇到困難，也都是她找大家一起想辦法解決。有大姊在，凝聚力就在，所長茶葉蛋需要幫忙，我們都義不容辭。」

以10多種中藥、12道工序、72小時滷製的所長茶葉蛋。（原味14元／顆；辣味15元／顆）（圖／宋岱融攝）

此外，今天的所長茶葉蛋，已不是當初廖世華在知義派出所滷製的口味。翁肇隆不用「可樂」調味，而是調整滷包的中藥比例，雖然他用的藥材是常見的八角、桂皮等，但比例卻是他的美味祕方。

至於所長茶葉蛋的製作過程，更稱得上是「最龜毛的茶葉蛋」，先挑選重五十四至六十公克的雞蛋，經水煮、碎殼、調滷汁、反覆加熱及冷卻等十二道工序、七十二小時的製作，才能送到消費者手中。且每道工序的時間及溫度拿捏，也是獨門撇步。

(中時新聞網)