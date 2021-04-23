隨著「所長茶葉蛋」日益上軌道，主角「前知義派出所所長」廖世華逐漸淡出經營，身分轉為所長茶葉蛋的「大家長」，每天在公司的新化總部穿梭，打掃庭院、號召大家吃飯。「很多人問我為什麼這麼早退休，我說，人喔，不要想太多；如果有時間可以做點自己喜歡的事，會很充實。」

廖世華受訪時穿著調解委員的背心，吃完午飯要去開調解委員會，他指著尤忠山說：「我喔，不在行，生意就交給專業的去做；依我的警界背景，很適合做調解委員，這也是幫助別人的一做生意種形式。」

施麗華則戲稱自己在公司是「打雜的」，回顧創業歷程，「人生就像茶葉蛋，有裂痕才能入味，很多不圓滿、磨擦及困難考驗我們，我們集思廣益，蓄積更多能量，不只所長茶葉蛋好，自己也獲得很多，入味的人生更加出色！」

客製化的商品是手工包成的，也創造了附近居民的就業機會。（圖／宋岱融攝）

近年來，原本從事服飾業的施麗月，運用自己的美感，將文創導入所長茶葉蛋的包裝，打開了客製化市場。她用台灣花布包裝頂級紅鑽蛋，將客人想要的文字印在禮盒包裝上，二○一九年獲藝人林志玲選為婚宴伴手禮，從此詢問度不斷。她並針對婚禮小物、企業尾牙伴手禮、彌月禮等推出客製化設計，大受市場歡迎。

已做出市場區隔的所長茶葉蛋，逐漸跳脫傳統銷售方式，走向企業化經營，二○一九年再投資一千萬元，購買自動化生產以及高溫滅菌設備，讓茶葉蛋的保存期限延長至一年，因而發展外銷，經營觸角拓展至海外。而台灣門市則在十年之間，拓展至十四家的規模。

對於未來，所長廖世華與太太施麗華期許著三位妹妹與二位妹婿，同心協力發揮所長，繼續帶領所長茶葉蛋走出更寬廣的路。

住附近的媽媽帶小孩來買茶葉蛋及鐵蛋，他們說，方便、好吃是吸引人的主因。（圖／宋岱融攝）

(中時新聞網)