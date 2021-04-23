22日是世界地球日，蔡英文總統照慣例接見環團，環團特別在會前舉行記者會。（資料照）

昨(22日)是「世界地球日」，總統蔡英文與環團代表面對面溝通時，惜根台灣協會理事長徐世榮在會中提醒總統，「可能是解嚴後，土地徵收面積最多的總統」。事後內政部次長花敬群稱徐的說法「誇張不實」、稱蔡總統上任後土地徵收年年下降。對花敬群此言，徐世榮也在臉書貼文表示，「原來在民進黨政府的高官心中，徵收都變成是為了保障人民的財產權與居住權！這實在是有夠噁心」。

依《中國時報》22日報導，花敬群昨在環團與蔡英文會談後的記者會中，針對徐世榮的說法表示「誇張不實」，指蔡總統上任後土地徵收方面，2016年降到200公頃以下，2016年149公頃，2017年193公頃，2018年為99.05公頃、是首次降到100公頃以下；2019更降到史上最低的31.22公頃，「這些都是真實數據」。至於徐世榮提到的桃園航空城區段徵收計畫，他說，內政部下周將召開會議審議地上物的拆遷補償，目的是要保障弱勢戶、拆遷戶或反對戶在徵收過程中的財產權和居住權，並非有審議就代表在迫遷或危害人民。

對此，徐世榮昨晚馬上在臉書貼文表示，土地徵收的種類難道只是「一般徵收」嗎？不是也包括「區段徵收」嗎？為什麼花敬群在記者會中只敢談「一般徵收」呢？而開會時不是也以桃園航空城為例，承認有大面積的「區段徵收」嗎？試問到底誰才是「滿誇張且不實的說法」呢？

徐世榮今（23）日也在臉書再次提及此事，表示「若要保障人民權益，那就不要徵收就好了，不是嗎？如今這個政府不僅是要徵收，強行掠奪人民的土地及家園；但另一方面竟然還不知恥的說，內政部的徵收審議會議，『主要是保障弱勢戶、拆遷戶或反對戶在區段徵收過程中的財產權與居住權』，原來在民進黨政府的高官心中，徵收都變成是為了保障人民的財產權與居住權！這實在是有夠噁心！有夠噁心！花敬群，我就是在說你！」

花敬群，你實在是有夠噁心！ 若要保障人民權益，那就不要徵收就好了，不是嗎？如今這個政府不僅是要徵收，強行掠奪人民的土地及家園；但，另一方面竟然還恬不知恥的說，內政部的徵收審議會議，「主要是保障弱勢戶、拆遷戶或反對戶在區段徵收過程中的財產權與居住權」，原來在民進黨政府的高官心中，徵收都變成是為了保障人民的財產權與居住權！這實在是有夠噁心！有夠噁心！花敬群，我就是在說你！ 由徐世榮發佈於 2021年4月22日 星期四

(中時新聞網)