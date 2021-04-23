宏泰人壽確定調漲「薰衣草實支實付醫療險」，錠嵂保經表示，統計約有14萬張保險契約，將有數萬保戶及數萬招攬該保單業務員與眾多的保經代公司受到衝擊，錠嵂保經不接受宏泰人壽此次調漲保費的突襲作法，再次希望宏泰人壽應撤回調漲保費通知。

錠嵂保經在蒐集第一線服務人員與保戶的意見回饋後再次聲明，不論宏泰人壽此次調漲保費理由正當性與歷來業界針對損率較高的保險商品作法，是將原保單停售，再推出新商品，並不會改變原保單內容，錠嵂保經不接受宏泰人壽此次調漲保費的突襲作法，再次勸籲宏泰人壽應撤回調漲保費之通知。

其次，如果宏泰人壽仍堅持此次調漲保費標準者，也必須以保戶意願為優先考量，如保戶不接受者，應讓保戶申請解約退還所繳保險費。

如果宏泰人壽有修正方案者，例如：縮小漲幅或其它方案等，錠嵂保經建議，保費漲幅應參照適用第六回生命表後醫療險的標準，最高不得逾30％，且應逐年分次調漲。另外應就無理賠記錄保戶予以優惠措施，例如：連續二年無理賠記錄者，保費折減10％或保額增加10％，連續三年無理賠記錄者，保費折減20％或保額增加20％，以此類推。最後，應於此次續保時註明爾後再啟動條款調漲保費條件，不得再像此次恣意函知保戶調漲保費。

新費率下一期5月1日開始計算，以30歲女性漲幅1.6倍最多；宏泰人壽指出兩原因，第一，因為理賠率超出預期，恐會造成虧損性保單，將依照保單條款第17條重新定新費率；第二，將保費提高做好風險控管。

(時報資訊)